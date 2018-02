Los Tigres cada vez más firmes

A medida que avanza la temporada de la Liga Argentina de básquetbol, Libertad va confirmando su candidatura a pelear por el ascenso. El viernes le ganó con autoridad a San Isidro de San Francisco por 99 a 79, consiguiendo su cuarta victoria consecutiva en la segunda fase de la Zona Norte.Con récord de 9-2, es el mejor del grupo. El parcial 25-12 de entrada lo encaminó con autoridad a la decimoctava victoria de la campaña, circunstancia que se afianzó al ir al descanso largo con un 51 a 35.Más allá de una reacción cordobesa en el tercer cuarto, en los 10 minutos finales los sunchalenses respondieron rápidamente y con un claro 24 a 13 sentenciaron la historia. Bruno Barovero se volvió a destacar con 38 unidades, mientras que Nicolás Copello lo secundó con 15. En San Isidro, Durley encestó 18 puntos y Germán Sciutto 13.SE VA DESPIDIENDOUnión de Sunchales perdió como local ante Sportivo Las Parejas por 89 a 70 y el descenso lo acecha. En una nueva presentación en el Torneo Federal, el equipo de Martín Méndez no tuvo respuestas, más allá del buen trabajo de Lucas Martina, que convirtió 19 puntos.Las posiciones de la división Santa Fe son las siguientes: Central de Ceres 28, Atl. Tostado y Santa Paula 27, Huracán y Sp. Las Parejas 25, Atalaya 24, Sp. Suardi 23, Unión 19.SHOW DE LA NBACon un nuevo formato este domingo se llevará a cabo la edición número 67 del Juego de las Estrellas de la NBA en Los Angeles, encuentro que marca la mitad de la temporada de 2017-2018. Hasta ahora el desafío se desarrollaba entre los equipos Este y Oeste, pero la edición del domingo tendrá como innovación que por la elección de los aficionados los dos jugadores con mayores votos serán los capitanes de sus equipos y ellos mismo eligieron a sus integrantes sin importar a qué zona pertenecen.Los astros LeBron James, de Cleveland Cavaliers, cuatro veces MVP (Jugador Más Valioso) y 14 veces consecutivos elegido para el Juego de las Estrellas, y Stephen Curry, de los campeones Golden State Warriors, fueron los que de acuerdo a la votación quedaron como los capitanes de los equipos sin hacer alusión a Este u Oeste.El equipo de LeBron -primero en seleccionar debido a que fue el jugador más votado-, presenta al australiano Kyrie Irving (Boston Celtics), a Kevin Durant (Golden State Warriors), Anthony Davis y DeMarcus Cousins (ambos de New Orleans Pelicans). Los suplentes serán Bradley Beal, John Wall (ambos de Washington Wizards), LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Victor Oladipo (Indiana Pacers) y Kristaps Porzingis (New York Knicks). En tanto, Curry escogió a James Harden (Houston Rockets), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), el griego Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) y Joel Embiid (Philadelphia 76ers).El banco del equipo de Curry está integrado por Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Jimmy Butler, el dominicano Karl-Anthony Towns (ambos de Minnesota Timberwolves), Kyle Lowry (Toronto Raptors), el también quisqueyano Al Horford (Boston Celtics), Draymond Green y Klay Thompson (ambos de Golden State Warriors).