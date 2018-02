Unión visita al otro líder y Libertad con el DEPRO

Unión de Sunchales visitará esta noche a Central Córdoba de Santiago del Estero, desde las 20, por la tercera fecha de la Zona B Campeonato del Federal A. El árbitro será Adrián Franklin (Santa Fe).Los dos equipos son líderes, puesto que ganaron los dos encuentros disputados. Por ello suena a una especie de partido clave para el futuro de la competencia.Los demás encuentros serán: a las 18:15 Chaco For Ever vs. Crucero del Norte; a las 19:15 Sp. Belgrano de San Francisco vs. Sarmiento de Resistencia y a las 20 Defensores de Villa Ramallo vs. Gimnasia y Tiro de Salta.LIBERTAD, OBLIGADO A GANARUn nuevo paso firme buscará dar Libertad de Sunchales, este domingo en condición de local ante Defensores de Pronunciamiento, en el objetivo de mantener aspiraciones de quedarse en el Federal A. El encuentro comenzará a las 18:00 y estará controlado por una terna de Resistencia, en la que Hernán Vallejos será el árbitro principal, mientras que Fernando Brillada y Rodrigo López estarán como asistentes.Para este cotejo, Carlos Trullet podrá contar con el regreso de Ezequiel Saavedra luego de cumplir la fecha de suspensión el pasado miércoles. Los enfrentamientos previos están a favor de Libertad. Ya que en la primera rueda se impuso con claridad en Sunchales por 4 a 0 y logró su única unidad en condición de visitante al empatar 0 – 0.Los demás partidos de la Zona C de la Reválida se jugarán también hoy: a las 19:30 Atlético Paraná vs Douglas Haig y 20:15 Gimnasia (CDU) vs Sp. Las Parejas.