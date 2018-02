José Carlos Odasso:" intentar que los clubes logren modernizarse y a la vez organizarse"

En la víspera el Club de Leones de nuestra ciudad recibió la visita oficial del Gobernador del Distrito O2, José Carlos Odasso, autoridad leonística que junto al titular de nuestro club, Miguel Nos y de otro reconocido león, Luis Del Zoppo, llegó hasta nuestra redacción.El diálogo fue facilitado por el íntimo convencimiento en la tarea solidaria que lleva internamente cada león, Odasso - que pertenece al club de Reconquista- enfatizó que " estar hoy en Rafaela es un motivo de mucha alegría, de mucha satisfacción, esta es una de las cosas lindas que da el leonismo, conocer mucha y muy buena gente, como tiene el club de Leones de Rafaela.Recordó que "he venido a Rafaela unas cuantas veces, y la última vez fue en una reunión de Región, que había sido convocada y donde estuvimos con toda la gente del club y de otros clubes de la región, así que ya no es desconocida para mí, sino todo lo contrario.En cuanto a la actividad que cumpliría momentos después en la ciudad manifestó que "vamos a visitar lo que podamos de las obras del club, y de un proyecto ambicioso que tiene el club de Rafaela- el Centro de Día para Adultos Mayores- todo eso en la parte previa, después y se conjuga en esta oportunidad la reunión de celebración y de trabajo al mismo tiempo, donde compartimos las líneas de acción que vienen desde nuestra asociación internacional, del Distrito, y va a ocurrir también la incorporación de dos nuevos socios, y este es el mejor agasajo que puede hacérsele a un gobernador, nuevos leones, de nuevos socios que agrandan esta gran familia, lo mismo que cuando da a luz una criatura, para una familia".En otro pasaje enfatizó que " estamos trabajando insistentemente sobre cuatro líneas estratégicas que consideramos importantes, la primera de ellas, la esencial, porque la base del leonismo es intentar que los clubes logren modernizarse y al mismo tiempo organizarse, eso es la base y la esencia de lo que tenemos, después crecer en servicios, nuevos servicios con más impacto, y cuando eso se da advertimos que seguramente necesitamos incorporar más voluntades, y cumpliendo ese círculo virtuoso de más servicios más leones, se da lo que es la cuarta pata de esta mesa que es trabajar en más visibilidad, pero en la medida que logremos hacer los servicios con impacto, por ahí la visibilidad viene sola.Consultado acerca de la situación en que se encuentra la incorporación de nuevos leones remarcó que "lo que nosotros advertimos es que hay más cantidad de gente dispuesta a ingresar, más allá de lo que uno llegase a pensar, creo que de todas las cosas que nos suceden, algunas no tan buenas, es que no hemos perdido, los argentinos y en gran parte del mundo, es el valor de la solidaridad, a partir de esa solidaridad hay mucha gente dispuesta a ingresar .Por otra parte señaló que "hay mucha gente joven que está dispuesta a incorporarse".Consultamos a los leones locales acerca de algunos anuncios de la institución de servicio, Luis Del Zoppo agregó que "el anuncio de nuestro club sería la obra mayor de servicio que vamos a encarar, el Centro de Día para Adultos Mayores.Miguel Nos destacó que el ideólogo de esta trascendente obra es Del Zoppo, "a quien tenemos que agradecerle".Por su parte Odasso sentenció "por ahí pasa la historia hoy día, advertir cualquier necesidad, por más que no sean tan fáciles de atender, nucleándose como ellos han hecho -el club- con otras instituciones, con las entidades del estado y juntos lograr obras de gran magnitud".Nos aseveró que "nosotros este año tenemos un proyecto que es ampliar lo relativo a Control Visual, ya que contamos con un nuevo aparato, que nos permite ir a las escuelas y a la zona, antes había que ir al club, el año pasado fueron al club, pero pudimos ir a la Escuela Melvin Jones, los chicos no tuvieron que trasladarse y la idea es en este año ampliar a la zona."Tenemos un trabajo importante que está elaborándose y que es algo que se desarrollará en las Escuelas Secundarias relativo a la Diabetes, tenemos dos o tres personas dentro del club que están armándolo, y el proyecto mayor.Luis Del Zoppo señaló que "cada vez que nos planteamos un desafío, lo llevamos a cabo, la verdad es, como dice Miguel, cuando empezamos con esto, personalmente, tenía mucho entusiasmo, vine así de la Convención que tuvimos en Carlos Paz, pero cuando me puse a pensar fríamente pude apreciar la magnitud del emprendimiento, pero es como dice el gobernador, pedimos ayuda al gobierno de turno, a todas las otras entidades, les comentamos lo que íbamos a hacer y todos se sumaron".Odasso, por su parte destacó que "lo importante es que se ha aprobado a nivel de gabinete una solicitud de una subvención internacional de nuestra Fundación, es importante pertenecer a una organización internacional de estas características, y cuando llegue el turno, no me cabe duda que este proyecto va a tener el financiamiento necesario".