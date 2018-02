Policías le salvaron la vida a un niño de 5 años

Una de esas historias dramáticas, de película, pero más cotidianas de lo que uno piensa. Esta, por suerte, con final feliz y con dos héroes como protagonistas principales.

Pasadas las 13 horas de ayer, una mujer policía de Bella Italia le salvó la vida a un chico de 5 años, que no respiraba, tras haberse caído a la pileta. El niño fue llevado por un familiar al domicilio del oficial Víctor Carpio, perteneciente a la Sub Comisaría 27, de Bella Italia, y quien en el mediodía de ayer estaba de franco. Su pareja, el Cabo Diana López, también fue protagonista importante en esta historia, tras salvarle la vida al pequeño.

"Estaba en mi domicilio haciendo un asado, junto con mi pareja. De repente, apareció corriendo un muchacho pidiendo auxilio desesperadamente. Era un vecino de mi casa, y en sus manos traía un niño de aproximadamente 5 años. El niño llegó muerto a mi casa", le dijo a LA OPINION el oficial Carpio, recordando ese momento.

Según pudo relatar la autoridad, el niño se encontraba con el familiar que lo auxilió en su patio, junto a la pileta. Al parecer el mayor abandonó por segundos el patio, entró a la casa, y cuando regresó el chico estaba en la pileta prácticamente sin los signos vitales. Es allí, donde tomó al menor y lo trasladó hasta la casa de los policías.

"Tenía los labios morados. No respiraba y el vecino manifestaba desesperadamente que se había caído en la pileta", dijo Carpio y continúa: "le expliqué a mi señora cómo hacer la reanimación y llamé rápidamente a la enfermera del SAMCo local, que por suerte vino rápido. Antes de que llegó, mi señora le hizo las maniobras y dos veces respiración boca a boca", cuenta el oficial recordando ese dramático momento.

Luego de todos estos procedimientos, el niño empezó a escupir agua, mientras los policías seguían haciendo masajes cardíacos y pulmonares. "Al ratito empezó a llorar y ahí nos volvió el alma al cuerpo", le dijo Carpio a este Medio.

Tras la vuelta a la vida, el chico fue visto por la enfermera de turno de la localidad de Bella Italia, quien sugirió trasladarlo rápidamente al Hospital Jaime Ferré para que le realicen mayores estudios y estar más tranquilos con el estado de esta personita de 5 años.

"Le hablé a los policías que estaban de turno en la comisaría para que me ayudaran con el tránsito. Entonces, ellos fueron adelante nuestro, con los patrulleros, para que lleguemos rápido al Hospital. Lo cargué en mi auto y salimos", dijo.

En tanto, Carpio describió cómo fueron los minutos de viaje de Bella Italia hasta el Hospital: "el niño iba en los brazos del familiar y buscaba dormirse. Buscaba cerrar los ojos, pero nosotros lo alertábamos para que no se durmiera. Queríamos que llegue despierto al Hospital", explicó.

La Dra. Alejandra Farías fue quien lo recibió. Al instante, se le aplicó oxígeno y se le midió saturación en sangre.Y allí nomás quedó en observación: "le dolía mucho la panza. La Dra. dijo que puede ser por las constantes maniobras de reanimación que le hicimos en mi casa o bien por el agua que debe haber tragado el tiempo que estuvo bajo el agua en la pileta. Fueron horas muy angustiantes, pero por suerte pudimos reanimarlo, porque llegó muerto a mi casa. "Mi mejor reconocimiento es que el nene se encuentra bien", dijo el oficial.



INTERNADO Y EN OBSERVACION

Este Medio logró hablar ayer con la Dra, Alejandra Farías, quien recibió en la Guardia del Hospital Jaime Ferré a este chico de 5 años. La médica ya estaba esperando al nene, producto de un llamado que le realizó la enfermera del SAMCo de Bella Italia minutos antes de que llegaran. "El chico se encuentra bien", dijo Farías, entendiendo que todavía se le deber practicar varios exámenes, para que su evolución sea buena.

Además destacó que "cuando llegó tenía los signos vitales conservados", adelantando que pasó toda la noche en el Hospital para que su recuperación sea plena. Una historia con final feliz.