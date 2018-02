Otra vez apareció la supuesta traffic blanca

No es la primera vez que en Rafaela se habla de una traffic blanca. Un vehículo que intenta secuestrar a jóvenes, indefensos. El rumor, hace un tiempo largo atrás, se había desmentido por entidades policiales, tras la denuncia de algunos vecinos.

Incluso, a través de audios de WhatsApp, se escuchaban a vecinos "agitados" comentando que una traffic blanca estaba queriendo secuestrar a chicos a la salida de la escuela. Algo que en un tiempo se confirmó que era totalmente falso.

Esta vez, no fue por ningún audio y fue una mamá de barrio jardín, residente sobre calle Podio en esa parte de la ciudad, quién comentó, en primera persona, como su hijo de 11 años vivió una de esas situaciones indeseables y aterradoras.

Yanina Alesso, dijo que una traffic blanca intentó secuestrar a su hijo de 11 años, que iba caminando a una clase de apoyo en la escuela "Madre Teresa de Calcuta" de ese barrio. La mujer hizo la denuncia correspondiente en la Comisaría 15: "me siento culpable porque dejé ir solo a mi hijo a la Escuela, yo vivo a tres cuadras. No estaba preparada para esto", dijo la mamá en primeras instancias, y agregó: "cuando fui a hacer la denuncia, ellos me decían que no podían creer que haya pasado algo así. Yo les conté que era una camioneta blanca con dos masculinos vestidos de negro, tenían la cabeza tapada tipo gorro-bufanda" comentó la madre por Radio ADN de nuestra ciudad.

El chico caminaba por calle Faraudello y al llegar en la intersección con calle Juan B. Justo, fue interceptado por dos masculinos. Según el relato de la madre, y por propias declaraciones del joven, ambos estaban "tapados" y mediante un forcejeo intentaron subirlo al vehículo.