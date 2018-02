El salario le ganó la carrera a los precios

En su último informe, la consultora Ecolatina concluyó que "el incremento nominal del Nivel General de los salarios fue de 27,4% durante el año pasado (dic. 2017 vs. dic. 2016), impulsado por el aumento de 31,5% de la remuneración de los trabajadores no registrados". Por su parte, agrega el documento, el salario de los trabajadores registrados acumuló una suba de 26,5% en 2017, el cual fue dinamizado por los trabajadores registrados privados (+27,3%). El alza de los ingresos de los trabajadores del sector público quedó rezagada: el año pasado sólo treparon 24,9%, en línea con la inflación nacional (24,8%).

Otras definiciones del estudio:

· Al deflactar el índice de salarios por el IPC Nacional INDEC (para el cual tenemos información únicamente para 2017), se observa que la mejora del poder adquisitivo del salario fue de 2,1% durante el año pasado (dic. 2017 vs. dic. 2016). Los que lideraron la mejora fueron los trabajadores no registrados privados (+5,4%), mientras que los trabajadores privados registrados crecieron en torno al 2% y no hubo recomposición real de los ingresos reales para los trabajadores del sector público (+0,1%).

· Para una medición más representativa de la evolución del salario real conviene analizar los promedios anuales. Pero hay dos limitaciones a la hora de calcular la evolución promedio del salario real en 2017: no hay información de salarios no registrados ni inflación Nacional del INDEC para 2016. Tomando la proxi del IPC Nacional elaborada por el BCRA y analizando sólo el empleo formal podemos concluir que: el salario real de los trabajadores registrados creció en promedio 3,5% el año pasado, pero aún se ubica 1,1% por debajo de la media de 2015. El año pasado el salario real de los trabajadores registrados del sector privado trepó en promedio 4,1% recuperando el terreno perdido en 2016 (sólo 0,2% por debajo de la media de 2015) pero casi 2 p.p. por debajo del aumento del 6% anunciado por el oficialismo durante la campaña. Por último, el salario del sector público registrado subió en promedio 1,4% el año pasado y se ubica más de 4% por debajo de la media de 2015.

· La recomposición parcial del salario formal durante el año pasado junto con la magra creación de empleo registrado explican por qué la masa salarial de los trabajadores formales aún no supera el promedio de 2015. Según información publicada por AFIP, la masa salarial formal trepó en promedio 4,3% durante 2017 (-0,3% en relación a la media de 2015).

· Por último, al comparar el salario real formal promedio del año pasado con la media de 2013, se observa una caída del salario real registrado de 3,3%. La pérdida es superior para los trabajadores del sector privado (-3,7%) en relación a los trabajadores del sector público (-1,8%).