Sr. Director:



Ineficiencia Estatal. Fecha: 15 de febrero de 2018. Lugar: Esperanza, Santa Fe, Argentina.

Estimado lector, le recomiendo no leer la presente carta abierta si ya está cansado de sentir sentimientos de repugnancia hacia el sistema estatal, pero si no quiere dejar de sorprenderse le recomiendo que la lea. Seguramente estará preguntándose ¿quién es la persona que escribe estas palabras?

Mi nombre es Salari Francisco, tengo 23 años y podría decir hoy en día graduado en Ingeniería Agrónoma, pero no, hace alrededor de 80 días que espero sin fecha cierta el envió de un acta de examen desde la Facultad de Ingeniería Química (FIQ) ubicada en la ciudad de Santa Fe, Santa Fe, Argentina hacia la Facultad de Ciencias Agrarias ubicada en Esperanza, Santa Fe, Argentina.

Se preguntará, si no conoce la zona, ¿a qué distancia se encuentran? La respuesta es aproximadamente 40 kilómetros. La misma, en un trasporte a combustión como un auto, demora en ser recorrida en promedio en una hora o caminando en ocho horas de viaje.

Tras recordar el pasado día 12 de febrero, aniversario de la Batalla de Chacabuco cuando el General José de San Martín comando el cruce de los Andes para la liberación e independencia de Chile, se me ocurrió consultar: ¿Cuantos días habían demorado 5.400 hombres en atravesar las montañas más altas de América? Con una temperatura que oscilaba entre los 30 grados durante el día y 10 grados bajo cero durante la noche, sin contar con tecnología, energía, ni cualquier transporte de combustión o invento de los últimos siglos; la respuesta fue aproximadamente 25 días.

Aquí mi gran decepción hacia la burocracia universitaria, a más de 200 años de la Batalla de Chacabuco, San Martín logro una vez más demostrarnos que se puede cruzar la Cordillera de los Andes para ganar una batalla e independizar un país, casi CUATRO VECES MÁS RÁPIDO que enviar un acta de examen, de una facultad a otra, en una misma universidad. ¿Increíble no?

Aprovecho la oportunidad, para agradecer al personal docente de mi Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Litoral, que nada tiene que ver con la burocracia en el Estado Público Argentino. Muchas gracias por su esfuerzo diario como docentes en la educación pública universitaria.

También agradecer a todos los contribuyentes que con el pago de sus impuestos solventaron mi educación. A ellos decirles, que hace más de 200 años el Estado funcionaba mejor y que se necesita de su participación para cambiar estas situaciones.

Al lector agradezco que comparta y difunda esta carta abierta. Muchas gracias.





Salari Francisco

Próximo graduado en Ingeniería Agrónoma. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional del Litoral.

Rafaela