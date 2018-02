Pese a lluvias, soja, maíz y girasol pierden calidad

Las últimas lluvias registradas no evitaron que el 58% del maíz, 56% de soja y 45% del girasol se encuentren entre "regular y mala condición" de cultivo a nivel nacional, informó ayer la Bolsa de Cereales porteña. Así lo consignó el Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la entidad cerealera al señalar que "durante la última semana se registraron precipitaciones de variada intensidad en distintas regiones del país, pero las mismas fueron insuficientes para recomponer el estado de déficit hídrico".

"A la fecha, más de 13 millones de hectáreas implantadas con los cultivos de soja, maíz y girasol mantienen una condición de humedad entre regular y mala", sostuvieron los especialistas del PAS.

El estrés hídrico afecta en mayor medida a lotes de soja que se encuentran entre diferenciación de vainas y comienzo de llenado de grano, mientras que lotes de maíz tardío aún no comenzaron a transitar el período crítico de definición de rendimiento.

En definitiva, luego de una semana con precipitaciones heterogéneas, la soja continúa transitando etapas críticas frente a una condición de cultivo regular. La proyección de producción se mantiene en 50 millones de toneladas para la campaña en curso, un 13 % inferior al ciclo 2016-2017, para el PAS.

Por otra parte, heladas registradas sobre el centro y sur de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba y San Luis causaron daños leves en lotes de soja y maíz de segunda ocupación que diferenciaban hojas.

En paralelo, la recolección de los primeros lotes tempranos de maíz comenzó en el centro del área agrícola nacional con rendimientos que hasta el momento se ubican por debajo del promedio zonal.

Mientras que en cuanto a los lotes tardíos, la restricción hídrica afecta el normal crecimiento y desarrollo del maíz sobre las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. "El potencial de rendimiento podría verse afectado en el caso de no acumularse nuevas precipitaciones en el transcurso de las próximas semanas", manifestaron los autores del reporte.

En contraposición, la situación del cultivo de maíz mejora sobre las regiones del NOA y NEA donde se registraron lluvias de mayor intensidad durante las últimas semanas, "aportando mejores condiciones para el desarrollo del ciclo fenológico".

Mientras que la cosecha de girasol continúa avanzando sobre el centro del área agrícola nacional, el progreso de recolección alcanzó el 37,5 % de la superficie apta en el país, afirmó el PAS.