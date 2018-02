Informe de TN revela el nepotismo en Santa Fe

Con el título de "#SuperligaDeSantaFe", el canal de noticias TN de grupo Clarín expuso el caso de "la gran familia socialista" santafesina que "está integrada por 34 parientes y allegados de políticos que trabajan en el Estado". "Si sumamos a los familiares con cargos estatales de los exgobernadores Hermes Binner, Antonio Bonfatti y del actual mandatario Miguel Lifschitz se pueden armar tres equipos de fútbol y quedan jugadores para el banco de suplentes", afirma el artículo publicado en el portal del canal con la firma de la periodista Marcela Davin.

"El caso de Santa Fe llama la atención después del decreto que firmó el presidente Mauricio Macri que prohíbe a los ministros designar a parientes en la estructura del Estado nacional. Si bien no alcanza a las provincias, muchos gobernadores e intendentes aseguraron que se plegarían a la iniciativa. Sin embargo, no es el caso de la provincia gobernada por el socialismo", plantea el informe seriamente aunque lo hace en clave de humor con infografías que simulan una cancha de fútbol y la distribución, cuan si fueran jugadores de los equipos "Lifschitz FC", "Deportivo Binner" o "Atlético Bonfatti".

"Los familiares de Hermes Binner que tienen un cargo público son 12. María Soledad Delgado, su actual pareja, es directora de la Casa de Santa Fe. Silvana Codina, su exesposa, trabaja en la Secretaría de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Sus hijos Carolina, Varinia y Agustín también tienen un puesto en el Estado. Su sobrina María Laura es Jefa de Sector del Hospital Vilela", manifiesta el informe.

"En el equipo de Binner también juegan sus yernos Eduardo Contino (esposo de Varinia), y Marcelo Roca (esposo de Carolina). Javier Echaniz, socio de Roca, es Secretario Administrativo de la Cámara de Diputados", agrega. Y concluye señalando que "Deportivo Binner se cierra con: Hernán y Marco Sylvestre, hijos de Codina, exesposa de Binner, quienes también trabajan para la provincia".

En tanto, el exgoberador Bonfatti -actual presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia- "también se supo rodear de familiares y formó su propio equipo, en el que juegan 11 titulares: Inés Bertero, su primera esposa, es diputada provincial. María Alcira Scarpone, su segunda exesposa, es directora de la Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Rosario. Y Silvia Elena Troccoli, su esposa actual, trabajó en la Subsecretaría de Inclusión de personas con discapacidad".

Asimismo, el informe de TN puntualiza que "Bonfatti no quiso dejar afuera a su cuñado Ubaldo Modarelli, que es funcionario del Gobierno de Santa Fe. Luisa Fraidias, exesposa de Ubaldo, trabaja en la Coordinación de Cultura del Municipio de Rosario. Melina Modarelli, sobrina de Bonfatti e hija de Ubaldo, ocupa un cargo en la Dirección de Centros de Salud de la Municipalidad de Rosario. Germán Modarelli, sobrino del exgobernador e hijo de Ubaldo, es empleado de EPE (Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe)".

Con respecto a Bonfatti, concluye diciendo que "hay más jugadores, Enrique Estévez, hijo de Bertero, es concejal de Rosario; Beatriz Alegrechi, prima, es Subdirectora Provincial de IAPOS (Instituto Autárquico Provincial de Obra Social); Iván Alegrechi, sobrino, trabaja en EPE y Trilce García Castañón, mamá de su nieta, es empleada del Registro Civil".

Por último aborda el caso del "Lifschitz Fútbol Club" que "se puede sumar a la liga y jugar un triangular con los equipos de Bonfatti y Binner". El actual Gobernador de Santa Fe "tiene trabajando en el Estado a 11 familiares". Su esposa, Clara Rut García, es Diputada provincial. Matías Figueroa Escauriza, yerno de Clara García, es Subsecretario del Ministerio de Justicia. Lifschitz no se olvidó de su hija Yasmín ni de su hermana Olga, quienes ocupan cargos en la Secretaría General y en la Dirección de Centros de Salud de la Municipalidad de Rosario, respectivamente".

También menciona que "su exesposa, Nora Beatriz Ramírez, se desempeña en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Nidia Garber, expareja, ocupa un cargo en la Dirección de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rosario. Según explicaron desde el entorno del gobernador a TN.com.ar, Garber se jubiló".

Mientras que "su excuñada, hermana de Nora Beatriz, es Jefa de la Dirección General de Tránsito de la Municipalidad de Rosario. Y su sobrina, María Belén Ferlini, es Inspectora de la Secretaría de Control". El "Lifschitz F.C." se completa "con Daniel Canabal, cuñado de Garber, como Presidente de Radio Televisión Santafesina. Ignacio Canabal, sobrino de Garber, Director de la Casa Terapéutica de la Municipalidad de Rosario, y Varinia Drisun, esposa de Ignacio Canabal, como Directora de La Estación, casa terapéutica de la Municipalidad de Rosario".



RESPUESTAS

En el informe, TN afirma que en dialogó con fuentes allegadas al diputado Bonfatti negaron que algún familiar o allegado tenga actualmente un cargo público.

Respecto a Lifschitz, fuentes de la gobernación dijeron a TN.com.ar que en realidad en el caso puntual de la esposa de Lifschitz, Clara Rut García, es diputada y se casó después de que el dirigente fuera electo gobernador. También objetaron el vínculo con Nidia Garber: los allegados al funcionario negaron que sea la expareja y, de esta forma, la relación no sería directa.

A la hora de hablar del caso de Olga Rosa Lifschitz, hermana del gobernador, aclararon que la mujer ingresó por concurso antes de que su hermano llegara a la Intendencia de Rosario. También negaron rotundamente que Mariano Figueroa Escauriza sea el yerno de Clara García, actual esposa del gobernador.