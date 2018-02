Castellano prepara una batería de ordenanzas para enviar al Concejo

A las 7 en punto comenzó la reunión del intendente, Luis Castellano, con los integrantes de su gabinete para repasar área por áreas los planes de acción previsto para este año en materia de gestión municipal. Todos buscaron lugar en torno a una mesa cuadrada con mantel negro en el centro del Salón Verde, en el tercer piso del edificio de gobierno de Rafaela. El titular del Ejecutivo, flanqueado por el secretario de Gobierno, Eduardo López, y de Prevención en Seguridad, Delvis Bodoira, fue el encargado de abrir el encuentro llamativamente realizado un sábado, en la soledad de un edificio desierto en el que sólo estaba el encargado de la Guardia del subsuelo.

"El encuentro tuvo como finalidad evaluar las acciones que se vienen desarrollando y abordar la agenda de gestión para los próximos meses", se informó en un escueto comunicado sobre este cónclave que se extendió hasta casi las 10. Al menos para matizar, había bizcochitos, facturas y termos con café o agua caliente para el mate dispuestos en la mesa de conferencias de Salón Verde.

El intendente Castellano aseguró, en diálogo con LA OPINION, que "uno de los puntos principales fue avanzar en la definición de un compendio de proyectos de ordenanzas que le vamos a dejar a los concejales cuando se inicie la actividad legislativa, en marzo". En principio, se trata de al menos 10 proyectos vinculados a asuntos prioritarios de la gestión, como tránsito y educación. "Este fue el motivo fundamental de la reunión, compartir esos borradores y empezarlos a trabajar en común para definir el texto definitivo en estas dos semanas que quedan hasta llegar a la reanudación de las sesiones del Concejo", agregó el titular del Ejecutivo.

Para Castellano ""fue una reunión de laburo muy positiva y productiva en un día más tranquilo, fuera de las exigencias que habitualmente marca un día hábil de la semana". "¿Cómo está el equipo? Muy bien, muy comprometido con la gestión, planificando las acciones en cada área", enfatizó.

Secretarios, subsecretarios y colaboradores del equipo de gobierno participaron de la reunión aunque la asistencia no fue perfecta, ya que por estar de licencia faltaron el jefe de Gabinete, Marcos Corach, la secretaria de Cultura, María Josefa Popi Sabellotti y el concejal Jorge Maina, entre otros.

"Se habló de lo que dejó la visita del gobernador, Miguel Lifschitz, el jueves pasado para abrir los sobres de la licitación del acueducto, del tema seguridad y otros. Se trazó un balance de las acciones reciente del Municipio y hubo un punteo importante de temas de la gestión que se vienen. Esto es, se hicieron bosquejos de las acciones que se van a comunicar el 1º de marzo cuando el Intendente abra el nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo", explicó uno de los participantes a este Diario.

En el 2019 habrá elecciones nuevamente, por lo que si Castellano finalmente decide buscar una segunda reelección consecutiva deberá poner a punto a su equipo para sustentar sus aspiraciones, más aún ante un espacio de Cambiemos que arrasó en las urnas el año pasado y que se muestra fortalecido en el Concejo con seis bancas propias de un total de diez.

Los proyectos de obras públicas, tránsito, educación, servicios públicos y seguridad dominaron la agenda de esta cumbre de Castellano y su gabinete. "Las reuniones son semanales, pero en esta oportunidad por los feriados de Carnaval tuvimos una semana más corta, por eso también se decidió efectuar el encuentro un sábado. Además, con el Municipio vacío no hay teléfonos que interrumpen y el tiempo se aprovecha mucho mejor", agregaron las fuentes consultadas.

"Claro que se abordó la coyuntura política local, el avance de la oposición. Hubo intercambio de opiniones sobre el rumbo que se debe seguir en un año donde se apuesta a la gestión, a hacer más allá de las restricciones presupuestarias", consignaron.

En este marco, el intendente Castellano comenzó a mostrar cambios en su agenda y en el modo de comunicar sus acciones. "Está haciendo visitas a emprendedores, a empresas, a deportistas, participa de actividades culturales, pero todo eso no se canaliza con partes de prensa tradicionales sino que ahora se reflejan en redes sociales. El viernes estuvo junto al joven motociclista Agustín Donatti en la presentación de su moto y luego concurrió a Conciertos Intimos en el Patio del Museo Histórico. Este sábado tenía planeado asistir a Milonga al aire libre en la plaza 25 de Mayo", señalaron.

Al final, Castellano fue el responsable de cerrar al encuentro prácticamente al mismo horario en el que el presidente, Mauricio Macri, daba por terminado el retiro de su gabinete en el complejo estatal de Chapadmalal.



CAMBIO

Claudio Stepffer dejará de ser subsecretario de Comunicación Pública de la Municipalidad de Rafaela, cargo que asumió a principios de diciembre, en los próximos días. La información fue confirmada por el propio intendente Castellano, quien destacó "Claudio no se sintió bien al frente del área, no es el lugar donde se siente cómodo y para estar forzado es mejor dar un paso al costado, pero es un excelente funcionario y colaborador que continuará en el equipo esta vez ligado a la Secretaría de Cultura, el área en el que se desempeñaba antes de venir al gabinete".