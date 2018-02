Sinay y el "juego" del poder en la Argentina

En un interesante artículo que el reconocido periodista, escritor y ensayista Sergio Sinay publicó en Perfil, bajo el título "Patria chantajista", aborda las miserias de la política argentina, las tensiones y conflictos entre sus distintos actores y plantea una interesante analogía con el popular juego de cartas bautizado con el poco marketinero "culo sucio", que se practica en diversos países de América Latina e incluso en Alemania, aunque con el nombre de Schwarze Peter (el negro Pedro). En este marco, con la idea de ampliar el análisis, Gerardo Zanoni dialogó en su programa "Reencuentro" de Radio Rafaela con Sinay el viernes por la mañana."La idea vino casi sola, para escribir la columna, apareció el juego del culo sucio, delante de mis ojos como una expresión del juego que se juega en la política argentina, con una enmienda, en general los juegos de cartas que pasan de generación en generación suelen ir recibiendo enmiendas, pequeñas modificaciones al reglamento. En el juego de cartas original es uno el que pierde al final, en la política todos tienen las cartas y observan que carta jugará el otro, para responderle. Porque la carta del otro representa una amenaza, puede ser una denuncia sobre negocios ocultos, dinero no declarado, una denuncia de cualquier tipo que se da no solamente de la oposición al oficialismo sino también del oficialismo a la oposición. Todos tienen una carta con la que pueden dañar al otro, y como el trasero no está limpio..." afirma Sinay al exponer la tesis de su artículo en Perfil. "Se amenazan con las cartas que puede ser un juicio, la prisión, un paro, una movilización, un juicio en el Concejo de la Magistratura porque también juegan los jueces, se amenazan unos a otros mientras orejean la carta", agrega.En ese análisis de la escena política criolla, Sinay advierte que "finalmente una carta-amenaza sale pero queda allí nomás, es para que la tribuna, la gilada siga pendiente de este juego pero en definitiva todos saben que no va a correr sangre, no van a terminar como algunos deberían terminar, porque todos han sido socios de todos, los mas acérrimos enemigos de hoy han sido socios en el ayer". En este sentido, resaltó que "hay jueces que hoy aparecen como la esperanza de un posible manni pulite argentino pero que han sido funcionales a todos los gobiernos y los gobiernos funcionales a ellos".Según sostuvo Sinay en Radio Rafaela, existe "una trama que la sociedad no conoce y es la verdadera trama del juego, la verdad es que todo es bastante desalentador y cuesta creer cuando se nos dice que se va a hablar con la verdad porque la verdad está ausente en la mesa de este juego, y los que pierden son los que no juegan, que son los ciudadanos, el país que sigue postergado, esperando, mientras el mundo avanza". "Esto es lo que sucede en esta versión del culo sucio" en la Argentina, puntualizó el escritor."Son todos tiempistas en este juego que tratan de que las cosas no ocurran en función de la justicia y la verdad sino en función de los intereses y de los acuerdos que se van tejiendo", aseguró. "Esto es la vieja política, aunque algunos hablen de nueva política, no hay justicia y es la verdad el juego de la inmoralidad absoluta. Vemos que estas amenazas están a la orden del día. Si me vas a meter preso te hago una movilización, entonces no me metés preso, pero te mantengo amenazado entonces te hago una movilización más light y seguimos jugando, esa es la cuestión porque mientras puedan seguir jugando todos se benefician menos los trabajadores a los que dicen representar los sindicalistas que están sentados a este juego, o los ciudadanos a los que el gobierno debería defender cuando una sociedad los elige para ser protegida, alimentada, cuidada, educada y que le ofrezcan visiones de futuro que vayan más allá de promesas que nunca se cumplen", remarcó Sinay al trazar un paralelismo entre la esencia del juego y la confrontación entre el Gobierno y los gremios alineados a la familia de Hugo Moyano.En su análisis, el periodista y escritor consideró que "la sociedad es cortoplacista y creo que nosotros debemos entender que los males que sufrimos son de tan larga data y tan profundos que así como han llevado generaciones producirlos probablemente lleve generaciones cambiarlos". "Los grandes cambios, los profundos que trascienden en el tiempo se dan siempre de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo por mucho que nos prometan, desde lo pequeño hacia lo grande, de adentro hacia afuera", añadió."Si ellos -los poderosos- juegan ese juego, es porque se ha popularizado socialmente, porque la sociedad lo permite y lo juega en otros ámbitos" se lamentó.Por último, Sinay indicó -a modo de receta para promover el cambio desde abajo-, que "donde nosotros trabajamos, nos vinculamos, donde transitamos como ciudadanos frente a las normas, frente a las leyes, cada uno de nosotros debe empezar a transformar sus actitudes y a vivir en el día a día como en la sociedad en la que nos gustaría vivir, aunque no sea hoy esa sociedad". Al respecto, expresó que "si somos adultos no veremos materializado ese cambio, pero podremos decir que ha tenido sentido nuestra vida ciudadana a través de nuestras actitudes, porque hemos sido protagonistas del comienzo de una transformación que va a llevar tiempo" y porque, en la actualidad, "los protagonistas de ese juego, son los mismos de siempre, aunque se presenten como nuevos".