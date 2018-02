Dazzler Hoteles se instalará en Rosario

Wyndham Hotel Group, la compañía hotelera más grande de la Argentina y el mundo, sigue creciendo en la Argentina con la apertura de Dazzler Rosario, que ofrece perfecto equilibrio entre diseño y confort en sus 96 amplias habitaciones, todas súper confortables, modernas en su decoración y funcionales al viajero de trabajo.

Situado en el barrio La Refinería, es una excelente opción para quienes buscan estar bien ubicados y disfrutar de la ciudad a metros del Río Paraná.

“Es un gran desafío para nosotros abrir un Dazzler en la ciudad de Rosario. Nuestros hoteles Esplendor Savoy Rosario y Howard Johnson son un éxito y es por eso que continuamos apostando a esta ciudad”, comenta Alejandro Moreno, CEO de Wyndham Hotel Group para Latinoamérica y el Caribe.

Dazzler Rosario ofrece a sus huéspedes destacados servicios y comodidades tales como Spa, Gimnasio, Restaurante y una terraza con piscina e hidromasaje que cuenta con una hermosa vista del Río Paraná.

“Entendemos al hotel como gran parte del viaje; es por eso que está perfectamente pensado para que la estadía sea más de lo esperado por el huésped.” comenta Jimena Faena Senior Director – Marketing, Loyalty, PR & Digital para Latinoamérica y el Caribe.

Además de estos servicios, Dazzler Rosario se destaca por ser parte del sector urbanístico Condominios del Alto, una zona restaurada que se ha convertido en uno de los puntos de mayor interés de la ciudad, parte del área denominada “La Refinería”. Se trata de uno de los barrios más antiguos y atractivos de la Ciudad de Rosario, que se encuentra en un genuino y sostenido desarrollo. En él se fusionan la tradición portuaria de Rosario con nuevos desarrollos inmobiliarios y comerciales. Aun siendo un barrio cercano al centro, conserva gran amplitud de espacios verdes y de recreación.

El hotel es el tercero de Wyndham Hotel Group en la ciudad santafesina, sumándose al tradicional Esplendor Savoy Rosario y al Howard Johnson local. Entre los tres suman una oferta total de 232 habitaciones, grandes salones y amenities, por lo que son ideales para grupos corporativos y turísticos.



Sobre Dazzler Hoteles



Perteneciente a Wyndham Hotel Group, la cadena Dazzler Hoteles cuenta con 13 hoteles localizados en ciudades de varios países de Latinoamérica.

Está presente en Bs. As., Campana, Puerto Madryn, Montevideo, Colonia, Asunción, Lima y, más recientemente, Rosario.

Los hoteles Dazzler presentan la perfecta síntesis entre una estética funcional, espacios confortables y calidad de servicio y se destacan por sus estratégicas locaciones en las principales avenidas, centros gastronómicos y comerciales, otorgando una comodidad extra al huésped. Así, Dazzler proporciona a sus huéspedes una opción moderna que sirve tanto al turismo corporativo como al que viaja por leisure.





Sobre Wyndham Hotel Group



Wyndham Hotel Group es la compañía hotelera más grande del mundo con base al número de hoteles y es una de las tres unidades de negocios de la industria de la hospitalidad de Wyndham Worldwide (NYSE; WYN).

Como ambos un franquiciante de marca hotelera líder y proveedor de servicios de gerenciamiento hotelero, el portafolio global de la compañía alcanza a más de 8,400 hoteles y aproximadamente 728,200 habitaciones en 80 países bajo las siguientes marcas: Dolce Hotels and Resorts®, Wyndham Grand®, Wyndham Hotels and Resorts®, Wyndham Garden® Hotels, Esplendor Hoteles Boutique, Dazzler Hoteles, Encore, TRYP by Wyndham®, Wingate by Wyndham®, Hawthorn Suites by Wyndham®, Microtel Inn & Suites by Wyndham®, Ramada®, Baymont Inn & Suites®, Days Inn®, Super 8®, Howard Johnson®, Travelodge®, Knights Inn®, Trademark y AmericInn.

Wyndham Rewards, el programa de lealtad de huéspedes de la compañía, brinda a más de 53 millones de miembros la oportunidad de ganar y canjear puntos en miles de hoteles a través del mundo. Para mayor información, visite: www.wyndhamworldwide.com.