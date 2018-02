Atlético quiere ser único líder

Con la necesidad de recuperarse del traspié sufrido el sábado pasado en casa, Atlético de Rafaela se presentará esta tardecita en Caballito en la continuidad de la 15ª fecha de la Primera B Nacional. El partido está programado para las 19, con el arbitraje de Bruno Bocca.En la práctica es un choque de extremos de la tabla, ya que Ferro estaría último de no ser por el descuento de puntos realizado a Riestra. Pero este dato no debe ser tomado como determinante ni asegurar de antemano la posibilidad de un triunfo del equipo de Lucas Bovaglio. Del mismo modo que Atlético no le haya podido ganar nunca al Verdolaga en su estadio. También es cierto que de visitante lleva cuatro fechas sin derrotas, con tres triunfos y un empate. Todas cuestiones relativas, que quedarán de lado en el momento que se eche a rodar el balón.El principal objetivo del conjunto rafaelino será recuperar su juego, fortalecerse defensivamente y aprovechar sus momentos. Su rival, que hace pocas fechas ha cambiado técnico con la llegada de Alejandro Orfila, necesita salir del mal momento con un buen triunfo, y sabe que el duelo con uno de los punteros es la mejor oportunidad. De hecho, todavía no conoce la victoria en el año.Los celestes saldrán a la cancha sabiendo que con un punto serán otra vez punteros en soledad, a partir de la caída de la víspera de Villa Dálmine. ¿Podrá influir eso en la cabeza de los jugadores? No debería ser así, ya que no sumando de a tres los perseguidores pueden achicar la brecha si ganan, sobre todo Aldosivi que parece asomar como el principal oponente por su plantel.UN EQUIPO DISTINTOPor las suspensiones de Jorge Velázquez y Emiliano Romero, ambos por acumulación de tarjetas amarillas, el técnico Bovaglio debió meter mano en el equipo. En definitiva habrá una variación en el sistema táctico, inclinándose por un 4-4-2 con tres variantes de nombres en relación a la caída ante Brown de Adrogué.Esto determinará un mediocampo totalmente diferente. Por Romero ingresará Facundo Soloa, mientras que Angelo Martino ingresa por Velázquez. La variante táctica permitirá la entrada de Enzo Gaggi por Mauro Marconato, que ni siquiera estará en el banco de relevos, ya que su lugar fue ocupado por Lucas Chacana, que ingresó por primera vez en la convocatoria.En cuanto al dueño de casa, luego de la igualdad sin goles ante Morón, el Verde podría presentar una variante. Nahuel Luján volvería a la titularidad en reemplazo de Facundo Affranchino. El resto de los jugadores serían los mismos que empataron con el Gallo.