Ciclista denunció a camionero rafaelino

Juan Pablo Serrano hizo público un descargo en las redes sociales donde dio cuenta también que tomó la patente del camión, y pudo verificar que está registrado en la ciudad de Rafaela.

Publica esta tarde La Voz de San Justo, de San Francisco, que el camionero "le tiró una botella" mientras estaba en movimiento.

LO QUE DICE EL POSTEO

"Estoy acostumbrado a que el metro y medio no se respete, a que los automovilistas y sobre todo camioneros me pasen a pocos centímetros si viene otro vehículo de frente para no tener que reducir la velocidad. Pero hay cosas que realmente colman la paciencia y llevan a uno a preguntarse si realmente es solo que no les importa a algunos camioneros las vidas de los demás o si realmente quieren hacer daño.

" Hoy un camionero se abrió para pasar a otro, vio que venía yo en mi bicicleta, sólo, pegado a la línea blanca y como de costumbre siguió acelerando para pasar, por lo que me tiré a la banquina, y no contento con eso gesticuló una pistola con la mano e hizo como si me disparase, con profundo odio hacia un ciclista que ni conoce y que tiene el mismo derecho que él a circular en la ruta, rota en su mayoría por los mismos camiones.

"Pero la gota que rebalsó el vaso fue cuando un camión que venía en el mismo sentido que yo, sin venir nadie de frente me pasó a muy pocos centímetros y el camionero ME TIRO UNA BOTTELLA POR LA CABEZA.

"Es por esto que propongo que los ciclistas comencemos a publicar las patentes y nombres de quienes nos hacen cosas de este estilo cuando salimos a practicar deporte sin hacer ningún mal a nadie, ya que no reciben castigo por la Justicia, ni siquiera al matar a un ciclista.

"Quien me hizo esto tiene camión patente EFI 519, radicado en la ciudad de Rafaela. El lunes averiguaré quien es.

"Quisiera saber si son tan machotes debajo del camión. Reconozco que algunos camioneros respetan a los ciclistas, a quienes agradezco y siempre saludo encima de la bici, aunque desgraciadamente son cada vez más la excepción. RESPETO AL CICLISTA!!!".