Fue lanzada la campaña para restaurar la capilla del Hospital

En la mañana de ayer se realizó la presentación del proyecto de restauración de la capilla del Hospital, en el aula Magna del Hospital, organizada por los "Amigos de la capilla Santa María Magdalena", durante una conferencia de prensa, ante la presencia de autoridades, invitados y periodistas.

Asistieron el obispo diocesano Luis Fernández; los concejales Leo Viotti, Alejandra Sagardoy y Evangelina Garrappa; Mariana Nizzo (coordinadora de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio); el vicepresidente de la comisión vecinal del barrio 9 de Julio Luis Amato; la presidente de la Asociación Cooperadora Alicia Menara; Marta Andreo por el Voluntariado, entre otros.

En la oportunidad, la apertura estuvo a cargo del director del efector público Jorge Bertram, quien destacó el apoyo recibido de parte de sus pares Gabriel Cáceres y Diego Lanzotti, de la presidente del SAMCO Fabiana Cossa, de la Cooperadora, del Voluntariado, de la Comisión de Preservación y Defensa del Patrimonio Urbano, del intendente Luis Castellano, de la Fundación San Juan a través de Juan Manuel Sara (rafaelino radicado en Alemania), del Ministerio de Salud (el ex ministro Miguel González y la actual ministra Andrea Uboldi), como así también las donaciones recibidas de Costa Rica y Estados Unidos.

Luego, la presentación de un power point estuvo a cargo de quien firma esta crónica, haciendo una síntesis de la historia, el presente y el futuro. Esta capilla fue inaugurada el 24 de octubre de 1926, dedicada a Santa María Magdalena, ubicada en el costado de la puerta principal del efector público, en un terreno provincial, que fuera donada por Magdalena Grotter de Lorenzi, pero desde hace 14 años se encuentra cerrada. La piedra fundamental había sido colocada el 15 de octubre de 1925.

El presupuesto estimado es de $ 836.370 (puede sufrir alguna modificación por la inflación) entre mano de obra y materiales, sin contar los honorarios profesionales de Alejandra Sacripanti (quien brindó detalles del proyecto) y Gustavo Zimmermann. Los trabajos a realizar son en techos de la cúpula y de la capilla, desagües pluviales, trabajos de albañilería y carpintería, pintura completa, electricidad y veredas.

Por este motivo, se hizo el lanzamiento de una campaña para conseguir los fondos necesarios para encarar este ambicioso emprendimiento. Se abrió la cuenta corriente 520013844303 en el Nuevo Banco de Santa Fe a nombre de la Asociación Cooperadora del Hospital: CBU 3300520915200138443032. También se recibirán donaciones de materiales a utilizar en las empresas Menara (cuenta corriente 25455) y Dellasanta (cuenta corriente 8368). E-mail: [email protected] o a los teléfonos: 03492-505311 (de lunes a viernes de 10 a 12 horas) y 15563447. El dinero recaudado hasta ayer era de 25.167,58 pesos y 3.500 dólares.

Por su parte, Lelé Jiménez Grotter ponderó la figura de su tía política con emotivas palabras: "Magdalena era una persona especial, hablaba poco y tenía mucho dinero, vendiendo todo para darlo a los pobres y también para esta capilla. Era amiga de Zazpe (primer obispo de Rafaela), quien luego le gestionó una pensión graciable. Tenía una cuenta en la farmacia Chiesa (estuvo en calle Necochea al 400) para pagar los medicamentos a los carenciados. Recibió la orden del tornillo que entregaba Benito Quinquela Martín junto a Antonio Terragni y Ricardo Remonda, en coherencia a la locura para los cultores de la verdad, el bien y la belleza, para preservar la locura luminosa. Para mí es una obligación moral que la capilla vuelva a ser lo que era, un ambiente especial de oración".

Otro de los que hablaron fue Miguel Cerminato, párroco de Sagrado Corazón, en cuyo territorio se encuentra emplazada la capilla: "era el pedido de varios vecinos y de Franzini (fue el quinto obispo) porque algo había que hacer, un albañil que no es católico se ofreció para arreglar la capilla y luego de varios intentos ahora se podrá concretar. Hace unos meses en una reunión de la pastoral de la salud nos iluminó el evangelio sobre la reconstrucción del templo que me golpeó fuerte y en esa semana surgió este proyecto, que valoro muchísimo y es un alivio muy grande".

El Obispado de Rafaela apoya esta iniciativa y luego se acordará y definirá con el Hospital el servicio pastoral a brindar. Será lugar de oración para enfermos, familiares y vecinos del barrio 9 de Julio y de la comunidad rafaelina.

Finalmente, se emitió el fragmento de un video realizado con motivo de los 110 años de la fundación del Hospital, que incluye el día en que fue inaugurada la capilla en 1926 con la presencia de autoridades y público (las imágenes están en blanco y negro), y además un drone realizado por Marcos Boidi

www.youtube.com/watch?v=YAQWjaNvmoA&feature=youtu.be.

Varios de los presentes hicimos una recorrida por el interior de la capilla para observar el estado actual del templo, que incluye un altar, varias imágenes, la sacristía, la parte superior donde se ubicaba el coro estando todavía el armonio (instrumento musical para animar las celebraciones).

A decir verdad, se trata de un trabajo en equipo animado por el Espíritu Santo y Santa María Magdalena (una reliquia será entronizada cuando sea restaurada la capilla), con el objetivo de recuperar la historia en la que ayer se escucharon algunos testimonios: el citado Amato se casó en 1963 y Rubén Bossana fue bautizado en esta capilla casi centenaria, para que en el mediano plazo vuelva a tener vida espiritual para creyentes y no creyentes...