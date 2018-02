El DNI dice 48, cuerpo y espíritu bastante menos

El almanaque dice 17 de febrero. No es un día más para Walter Storani, el de su cumpleaños número 48, con el cansancio lógico después de una nueva noche de Liga Provincial, donde es por lejos el jugador más veterano, como así también el más laureado en su palmarés.Seguramente varios se preguntarán qué mueve a este gladiador de tantas batallas, campeón de Liga Nacional y Sudamericana en época dorada de Ben Hur, y antes referente indiscutido de todo equipo del TNA que quería ascender, a seguir cada viernes o domingo, a viajar y jugar después de un día de trabajo.La respuesta es simple. "Lo voy disfrutando día a día, no sé cuanto más voy a jugar pero seguro que es el último tiempo de mi carrera. Por eso disfruto al máximo cada momento. La verdad que era algo impensado, ningún pronóstico hubiera acertado que con 48 años podía estar en una cancha", dice 'la Queca' con naturalidad, mezclada con un orgullo indudable.Nos recuerda que debutó en primera división de un Club a los 17 en Juventud de Pergamino, y en la Liga Nacional a los 22 en Gimnasia, de su ciudad natal. Luego pasó por Regatas San Nicolás, Gimnasia La Plata, Quilmes de Mar del Plata, Ben Hur de Rafaela (donde además de sus logros, echó raíces con su familia), Unión de Sunchales y algunos más.Hoy, con Brown de San Vicente sigue peleando por cosas importantes, con las mismas ganas. "Como siempre el Negro Britos (DT) me pidió que le dé una mano, que juegue 15 minutos. Después termino en casi 30 por partido, pero bueno..., es lo que me gusta, es el cuarto año que voy a Brown de San Vicente para jugar este torneo y venimos bien. Estamos punteros en nuestra zona, clasificados, y con buenas expectativas", nos cuenta la Queca, que ya está trabajando también como entrenador en las Formativas del CAI. Por las dudas, para que se quede tranquilo, ya le dijo a Nano Posetto que seguirá jugando hasta fin de año en el primer equipo de Independiente.En la Copa Santa Fe hay veteranos, pero por lejos la Queca está primero, confirmado por él mismo. "Roberto López -milita en Sport Club Cañadense- era suplente mío en Gimnasia La Plata y era chico. Hoy tiene 41, después hay algunos muchachos de 40 años, pero no más".Recordemos que Storani, en Independiente, ya se dio el gusto de jugar junto a su hijo Giovani, que luego de una temporada de inactividad por estudios, está entrenando nuevamente. "Tiene otras prioridades lógicamente. Pero el Club es nuestro punto de encuentro", nos cuenta en el cierre Walter, el pibe de 48, que anticipa que "después de la Liga Provincial, con Independiente vamos a seguir dando una mano para ser protagonistas como en estos años".