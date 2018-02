Mársico, preocupado por dichos de Saglione

Lisandro Mársico, concejal de la ciudad, asistió al Nodo Región II, a la apertura de los sobres con las ofertas económicas, presentadas para llevar a cabo la tan esperada obra, manifestó su preocupación por los dichos del Ministro de Economía de la Provincia de Santa Fe Gonzalo Saglione, quién brindó más detalles sobre el préstamo proveniente del Fondo de Abu Dhabi, el cuál para que se pueda concretar, hace falta que el Gobierno Nacional, consensue el acuerdo de garantía con el Fondo prestatario y se firme el instrumento, negociación que depende, en gran medida, del Ministerio de Finanzas de la Nación.Como se sabe los fondos que debe desembolsar el órgano prestatario ascienden a 80 millones de dólares, los cuales cubrirán un 48% del monto total del presupuesto asignado, el resto será aportado directamente por el Estado Provincial con recursos del Tesoro.“Hace mucho que venimos esperando por esta mega obra, que demanda una inversión millonaria, ahora que está todo prácticamente concretado para comenzar, falta todavía, que se firme este acuerdo de garantía entre el Estado Nacional y el Organismo Financiero; hace de junio de 2017, que el préstamo fue aprobado y notificado por el Directorio Ejecutivo del Fondo de Abu Dhabi y desde ese mismo momento es que el Gobierno Provincial solicita a la Nación que consensue el texto del acuerdo de garantía y no pasa nada, esto me preocupa”, expresó el Concejal del PDP.“Anteriores gobiernos provinciales estuvieron en deuda por muchos años con Rafaela con el tema del agua, ahora que el Gobernador Lifschitz, ha dado luz verde para llevar a cabo la inversión que permitirá el tendido de caños dirigidos a nuestra ciudad, el Ministerio de Finanzas de la Nación, debe avanzar y acelerar los trámites con el Fondo Árabe, no se puede demorar más esto” sentenció Lisandro Mársico.