El voley de Almagro en nueva etapa

A comienzos de febrero empezaron los entrenamientos del voley del Club Almagro para la temporada 2018, de cara a una nueva temporada de torneos de la Asociación Rafaelina de Voley “Viviana Guntern”.La novedad saliente es el regreso a la institución de Josefina Colsani, luego de cinco temporadas. Tras su paso por Gimnasia y Esgrima de Santa Fe -ciudad donde cursó sus estudios de Profesorado de Educación Física- como jugadora y entrenadora, vuelve a la entidad de calle Garibaldi para trabajar en el área de Minivoley. Junto a ella se estará desempeñando en la función Carolina Riboldi. Por otra parte, Josefina estará a cargo de la preparación física de las disciplinas del Club.En cuanto a las categorías formativas que tiene previsto presentar Almagro, la Sub 12 será dirigida por Alejandro Rodríguez, en tanto que en Sub 13 y Sub 15, lo mismo que en primera división, el entrenador será Pablo Colsani.El Minivoley de Almagro tiene como días y horarios de entrenamiento los lunes, miércoles y viernes de 18 a 19:30. En cuanto a Sub 12, Sub 13 y Sub 15 entrena los lunes, miércoles y jueves de 19 a 21; en tanto que en primera división femenino los horarios son también lunes, miércoles y jueves, pero de 21 a 22:30.No hay definiciones aún en cuanto a la primera división masculina.