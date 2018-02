Despedida de la Colonia de Vacaciones "Todos al Agua"

En el mediodía de la víspera, se realizaron hamburgueseadas, tanto en el Centro de Educación Física Nº 53 como en la Pileta Municipal Granja El Ceibo, para despedir la última temporada de la colonia de vacaciones "Todos al Agua".Fueron tres períodos de tres semanas por cada barrio. El primero se extendió desde el 18 de diciembre hasta el 5 de enero, el segundo desde el 8 al 26 de enero y el tercero desde el 29 de enero al 16 de febrero.La colonia de vacaciones "Todos al agua" se desarrolló durante los meses de diciembre, enero y febrero para niños y niñas de 6 a 12 años, que viven en los barrios Guillermo Lehmann, Fasoli, San José, Virgen del Rosario, Jardín, 2 de Abril, Güemes, Martín Fierro, Mora, Zazpe, 17 de Octubre, Fátima, Villa Podio, Villa Rosas, Independencia, Barranquitas, Villa Dominga, Italia, Antártida Argentina, Amancay, Malvinas Argentinas y Nuestra Señora de Luján.Como bien expresó el subsecretario de Deportes, Leonardo Crossetti, "en el verano, los papás y mamás desean que sus chicos vayan a una colonia pero no tienen los medios para solventar una actividad como esta. Una de las patas fundamentales es la del Estado, por eso, a ellos les ofrece la oportunidad de la colonia "Todos al Agua", un programa gratuito que además incluye el transporte para que puedan llegar a los natatorios".También contó que "esta mañana se dio un evento muy lindo, donde los chicos no solo disfrutaron de la pileta sino también tuvieron una actividad recreativa en la que, al desayuno saludable, sumamos una hamburgueseada general en los dos espacios donde se brinda la colonia. Los chicos se reunieron a comer unas hamburguesas cocinadas por los profesores y allí estuvimos visitándolos"."Fue el justo cierre de un programa muy lindo, ya que los chicos no solo disfrutaron de la colonia, la pileta y las clases de natación, sino también de diferentes actividades recreativas y deportivas que se fueron incorporando. Un cierre de una temporada muy positiva en la que no hemos tenido contraindicaciones, ningún tipo de planteo o inconveniente con los colectivos, todo se ha cumplido a la perfección", comentó el funcionario."Desde la Subsecretaría de Deportes y la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Rafaela estamos muy entusiasmados por lo que se viene de ahora en adelante, ya que todos estos chicos no sólo que han cumplido este proceso de Colonia de Vacaciones, sino que van a seguir formando parte en diferentes programas que lleva adelante la Secretaría de Desarrollo Social", concluyó Crossetti.