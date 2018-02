La CGT se encamina a una nueva fractura

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El miembro de la conducción tripartita de la CGT por el moyanismo, Juan Carlos Schmid, admitió ayer que el triunvirato que conduce la central obrera y que él integra "está agotado", mientras que Pablo Moyano sostuvo que la "fractura" ya está "oficializada" y que intentarán "elegir un nuevo secretario general" en marzo o abril.Schmid, quien forma parte del triunvirato junto a Carlos Acuña (barrionuevismo) y Héctor Daer ("Gordos"), se expresó así a tan solo cinco días de la marcha convocada por el líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, a la que varios gremios le quitaron el respaldo, incluidos sus dos colegas de la conducción tripartita."El triunvirato entró en una crisis profunda, el ciclo está agotado", sentenció el secretario general de Dragado y Balizamiento en declaraciones a radio La Red, al ser consultado sobre la división que sufre la CGT que se puso en evidencia a partir de la convocatoria a la marcha del próximo miércoles.En este sentido, Schmid sostuvo que la crisis de la central obrera comenzó cuando "se desobedeció la medida de fuerza ordenada en diciembre pasado", en referencia al paro que se llevó a cabo el 19 de diciembre pasado pero que no contó con el acatamiento de los sindicatos del transporte, entre otros.Por esta razón, evaluó que el triunvirato "está desautorizado para tomar acciones, ya no tiene sentido seguir al frente cuando hay miradas distintas de la realidad".En la misma línea, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, sostuvo que la "fractura" de la CGT está "oficializada" y adelantó que intentarán "elegir un nuevo secretario general" para la central obrera en marzo o abril."Hace rato que la CGT está fracturada, ahora se oficializó.En marzo o abril llamaremos al Congreso de la CGT para elegir a un nuevo secretario general, ojalá sea alguien que esté del lado de los trabajadores", sostuvo el dirigente en diálogo con FM La Patriada.De esta manera, anticipó la puja interna a la que se encamina el sindicalismo peronista para reorganizar su estructura, cuya crisis quedó expuesta con la convocatoria a la marcha de la semana próxima, para la cual el moyanismo no logró la adhesión de los sectores dialoguistas y debió conformarse con lograr respaldos de sectores ajenos a la CGT, como las dos CTA y los movimientos sociales.Semanas atrás, en una cumbre que mantuvieron los "gordos" y los "independientes", Daer también había mencionado públicamente la posibilidad de un llamado a un congreso de la CGT para elegir una nueva conducción, aunque había deslizado que eso iba a activarse en caso de que no se pudiera mantener al triunvirato, al que aún le abría una mínima chance de continuidad, lo cual ahora quedó claro que no sucederá.Respecto de la movilización, Schmid aseguró que no está motivada por la pelea entre el presidente Mauricio Macri y Hugo Moyano, como deslizaron referentes de los dialoguistas de la CGT: "Va mas allá de un reclamo sectorial, hay muchísimas razones para protestar", consideró. Y agregó: "El planteo de la protesta del miércoles tiene una serie de demandas que obedecen al deterioro del cuadro social y económico que sufre el país"."LA MARCHA NO ES PARADEFENDERME A MI"El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, rechazó ayer que la marcha del próximo miércoles sea en defensa propia frente al avance de causas judiciales en su contra, y advirtió: "Yo me se defender solo". "¿Creen que necesito una marcha para defenderme? Yo me se defender solo, la marcha es por los reclamos que estamos haciendo", remarcó Moyano, entre los que mencionó el rechazo a "un techo del 15%" en las paritarias."La marcha es para hacer un reclamo, va a haber 25% de inflación este año y quieren dar un 15%. La marcha es también para pedir un aumento de emergencia para los jubilados", planteó en declaraciones a Radio Nacional. De esa forma, el ex jefe de la CGT rechazó las versiones que indican que convocó a la marcha por cuestiones personales, vinculadas a una pelea personal con el presidente Mauricio Macri y a su situación judicial.