Macri auguró que 2018 será "un año bueno"

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El presidente Mauricio Macri encabezó ayer en el Complejo Turístico de Chapadmalal la jornada de debate en el retiro que servirá para definir la "estrategia de trabajo" para transitar un 2018 que arrancó complicado, que tendrá grandes desafíos como domar la inflación y apuntalar la economía de cara a las elecciones de 2019, así como también la organización de la cumbre del G20.Macri subrayó que el 2018 será "un año bueno" y, en alusión a los distintos casos sobre presuntos conflictos de intereses y hechos de corrupción en su Gobierno, remarcó que "el apego absoluto a la transparencia es uno de los principales compromisos" del Gobierno."Pudimos reflexionar, compartir horas de trabajo con el equipo, repasar lo que hemos vivido estos dos años de Gobierno y concentrarnos en este 2018 que se presenta como un año bueno, en el que vamos a seguir creciendo, encarando transformaciones", sostuvo el mandatario.En conferencia de prensa tras encabezar una jornada de trabajo en el Complejo Turístico de Chapadmalal, el jefe de Estado se refirió a las recientes acusaciones contra el ministro de Finanzas, Luis Caputo, y el subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan: "El apego absoluto a la transparencia es uno de los principales compromisos que he asumido"."Vamos a encarar como corresponde todo el suministro de la información" hacia la Oficina Anticorrupción y la Justicia, indicó el líder del PRO, quien destacó que los funcionarios deben "dar explicaciones cada vez que sea necesario" y pidió que "nadie se enoje frente a una denuncia".Con todo su Gabinete, el mandatario buscó ordenar a sus funcionarios, retomar la iniciativa y dejar atrás los problemas que afrontó en los escasos días que lleva el año, como la polémica generada en torno al ministro de Trabajo, Jorge Triaca; la nueva escalada de la inflación y la disparada del dólar; la dura relación con el líder camionero, Hugo Moyano; y una actividad económica que no logra repuntar tal como lo esperaba el Gobierno, entre otros temas."(El encuentro en Chapadmalal) tiene más que ver con poder estar juntos casi 48 horas y trabajar sobre una de las premisas más claras y que el Presidente le da importancia, que es el trabajo en equipo", explicó el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis.Con pescado y rabas como cena en la noche del jueves y un asado para este viernes, el jefe de Estado y sus ministros debatieron y analizaron distintas cuestiones con el objetivo de que el 2018 sea el año que apuntale el proyecto de Cambiemos para así dejar "servida" la reelección del líder del PRO en 2019.En la conferencia de prensa brindada al mediodía, De Andreis remarcó que la "lucha contra la pobreza" es "un desafío muy grande" para la economía del país, ante lo cual señaló: "Queremos una Argentina en la que todos tengamos algo para aportar y para acompañar"."Sentándonos a una misma mesa y hablando francamente se pueden llegar a soluciones", subrayó el secretario general de la Presidencia, quien aseguró que a través del "diálogo constructivo con la oposición se puede avanzar en la resolución de la enorme cantidad de problemas".CONTRA ZAFFARONIMacri cuestionó al juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) Eugenio Zaffaroni por hablar del fin anticipado de su Gobierno y llamó a "abandonar definitivamente la intolerancia", al tiempo que instó a la población a "repudiar ese tipo de actitudes". Además, reiteró que la Casa Rosada impulsará acciones contra el exjuez de la Corte Suprema para que se aparte de cualquier causa vinculada a la Argentina."Tenemos que abandonar definitivamente la intolerancia como medio de convivencia en el país. Lo que expresa Zaffaroni es una expresión minoritaria. Lamento este tipo de actitudes que tiene", sostuvo el mandatario. El jefe de Estado le pidió a los dirigentes opositores que "se den una oportunidad de pensar que tal vez esto funciona"."Lo que expresa Zaffaroni es una expresión minoritaria que atenta contra la visión del conjunto, contra entender que son muchas más las cosas que tenemos para coincidir y compartir que las que tenemos para buscar diferenciarnos. Lo único que intentan es poner palos en la rueda y detener un cambio que no decidí yo, sino todos los argentinos", destacó.Y agregó: "Necesitamos que todos repudiemos ese tipo de actitudes, porque van en contra de nuestro futuro. Si el camino que hemos propuesto no funciona, para eso están las elecciones".En tanto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, también se quejó de las "expresiones autoritarias y antidemocráticas" del exmiembro del máximo tribunal nacional y precisó las acciones formales que llevará a cabo en contra de Zaffaroni."Más allá de repudiar las expresiones autoritarias y antidemocráticas, en concreto el Ministerio de Justicia ha pedido formalmente que se aparte de cualquier causa relacionada con la Argentina. Es un procedimiento técnico", indicó.Y agregó: "La Cancillería está elevando una carta a la OEA expresando la enorme preocupación porque una personas con esa visión antidemocrática, autoritaria esté ejerciendo una representación en nombre de los argentinos"."Si tuviese dignidad, lo ideal sería que pudiera dar un paso al costado y ser candidato por el Frente para la Victoria o la fuerza política que él quiera y competir", añadió el ministro coordinador.De esta manera, la plana mayor del Gobierno rechazó los polémicos dichos de Zaffaroni: "Cuando digo que se vayan lo antes posible, hablo de procesos constitucionales. Si llegan a 2019 mucho mejor, que se vayan como resultado de una elección, lo que advierto es que puede haber un accidente violento y se pueden ir antes".