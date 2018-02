Acusan a funcionario de ocultar dinero en Andorra

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, quedó ayer en el ojo de la tormenta al ser acusado de haber ocultado 1,2 millones de dólares en Andorra, aunque afirmó que esa información es "falsa" y recibió el respaldo de su jefe, Fernando de Andreis.La polémica se generó en España, donde el diario El País difundió un listado de personajes de distintos ámbitos que tenían cuentas o integraban sociedad registradas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), un pequeño país europeo que hasta hace poco tiempo era considerado un paraíso fiscal.Según la información publicada en el periódico madrileño, el funcionario nacional figuró entre 2012 y 2014 como representante y accionista de la empresa británica de intermediación de jugadores de fútbol Line Action.Díaz Gilligan explicó al diario español que el dinero registrado en esa socidad no era suyo y que fue accionista y director de Line Action por hacerle un favor a su amigo Francisco "Paco" Casal, un empresario uruguayo que se dedica a la representación de futbolistas y es dueño de la productora televisiva de deportes Tenfield."Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar.Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo", relató, al tiempo que indicó que en esos dos años no percibió "ningún ingreso" de parte de la firma radicada en Andorra.El número dos de la Secretaría General de la Presidencia renunció a su cargo de accionista de Line Action en 2014, cuando fue nombrado director General de Promoción Turística del Gobierno porteño, durante la gestión de Mauricio Macri como jefe comunal."Es falso que oculté un millón de dólares. La sociedad tenía esa cuenta y está declarada como corresponde", manifestó Díaz Gilligan en declaraciones al portal Letra P.Tras la polémica generada, De Andreis salió en defensa de su funcionario: "Él no tiene una empresa off shore, fue asesor de varias empresas a lo largo de su vida en el ámbito privado, previo a ser funcionario de la Ciudad y del Gobierno nacional"."Todo está a disposición de la justicia y la Oficina Anticorrupción para que realice las investigaciones necesarias.Estamos tranquilos con las explicaciones que viene dando", remarcó el secretario general de la Presidencia en conferencia de prensa en el Complejo Turístico de Chapadmalal.En tanto, la Oficina Anticorrupción señaló que "requerirá aclaraciones" a Díaz Gilligan, así como también "solicitará autorización para proceder a la apertura de los anexos reservados de las declaraciones juradas del funcionario".