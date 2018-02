El juez Lijo rechazó la recusación de Boudou

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El juez federal Ariel Lijo rechazó ayer la recusación en su contra que había presentado el ex vicepresidente Amado Boudou en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Al rechazar apartarse de la causa, como habían solicitado Boudou y su amigo José María Núñez Carmona, el magistrado sostuvo que "no existe temor de parcialidad" de su parte.El ex vicepresidente, que estuvo detenido más de dos meses por el caso, había cuestionado la supuesta "arbitrariedad" de su arresto, la difusión del video de ese momento y la imputación en base a hechos "falsos". "No poseo un interés personal en la causa, que no existe temor de parcialidad de mi parte", sostuvo Lijo al desconocer las recusaciones, al tiempo que señaló que sus "decisiones en el marco del presente expediente han sido dictadas con total objetividad".El enero pasado, tras quedar en libertad, Boudou consideró que Lijo es un "jugador de truco más que a un magistrado".Además, lo trató de "tramposo" y lo acusó de "administrar sus propios tiempos políticos" y no Justicia.