Rosario: pagan por la soja hasta $ 6.000 la tonelada

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El mercado de granos en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) dio lugar a una jornada con ofertas de compras alcistas tanto por los cereales como por la oleaginosa, que tocó los 6.000 pesos la tonelada. El informe de la BCR, indicó que finalmente por soja, la oferta de compra terminó a 5.900 pesos la tonelada.En tanto, el valor ofrecido por maíz con entrega contractual se mantuvo en 3.150 pesos la tonelada y la oferta por trigo contractual se deslizó a 3.450 la tonelada. Mientras que en el Mercado a Término de Rosario (ROFEX), el contrato de Soja Fábrica Mayo´18 cotizó a u$s 291.5 la tonelada.El mercado de Chicago cerró con bajas: los futuros de soja cayeron por toma de ganancias y a partir del fortalecimiento del dólar. Los contratos de maíz finalizaron la jornada con caídas, como resultado de ventas técnicas y por último, los futuros de trigo concluyeron en caída, presionados por toma de ganancias.Los principales granos acumularon ganancias durante la semana de hasta casi 4% en el Mercado Internacional de Chicago, según Ambito Financiero.La soja ascendió un 3,9% en los últimos cinco días y finalizó a u$s 375,34 la tonelada, el maíz sumó un 1,5% a u$s 144,68, mientras que el trigo aumentó un 1,9% a u$s 168,20.