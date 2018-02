Lifschitz encabezó la licitación del acueducto donde hubo 52 ofertas

El gobernador Miguel Lifschitz encabezó este jueves la apertura de ofertas económicas para la construcción de la segunda etapa del acueducto Desvío Arijón que, en esta oportunidad, cuenta con un presupuesto oficial de $ 2.631.677.203.Se trata de los tramos 1, 2, 3, 4 y 5 que permitirán abastecer de agua potable a las localidades de Matilde, Sa Pereyra, Angélica, Susana, Rafaela, San Carlos Sud y San Carlos Centro.Del acto, realizado en el Centro Cívico de la Región 2 Nodo Rafaela, también participaron el presidente provisional del Senado, Rubén Pirola; el ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay; el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo; los diputados provinciales Inés Bertero y Omar Martínez; intendentes y presidentes comunales (como Alejandro Ambort -Susana- y Gonzalo Aira -San Vicente-); el secretario de Finanzas e Ingresos Públicos, Pablo Olivares; y el director de Aguas Santafesinas S.A., Sebastián Bonet. También estuvieron presentes buena parte de los concejales (no estuvieron Visintini y Muriel), de diferentes comisiones vecinales y Gabriel Gentinetta, del CCIRR.“Es una alegría poder compartir nuevamente, en Rafaela, un acto que es auspicioso, que genera expectativas, que pone en marcha definitivamente un proyecto del que venimos hablando hace muchos años”, resaltó Lifschitz, quien arribó a la sede del Centro Cívico (frente al Balneario) a las 10:30, después del encuentro que mantuvo con Luis Castellano en la Intendencia.Se trata de una obra “que llevó tiempo proyectar y definir, así como asumir la decisión política de ponerlo en marcha y lograr el financiamiento. Obras de esta magnitud, de 2.600 millones de pesos, no se hacen todos los días; no son obras que habitualmente haga una provincia, ni siquiera una Nación".“Nosotros tenemos esa decisión porque entendemos que es parte, no solamente de la resolución de problemas del presente, sino también de las bases que necesitamos para el desarrollo futuro de esta región y de buena parte de la provincia de Santa Fe”.Lifschitz también señaló que el acueducto Desvío Arijón, en la etapa Rafaela, “es probablemente una de las más emblemáticas porque atraviesa una zona densamente poblada de la provincia: los departamentos Las Colonias y Castellanos, una región productiva, industrial, agropecuaria y de las más importantes de nuestra provincia”.Al recordar el esfuerzo que se hizo para llegar a este momento, mencionó que “ahora estamos en la mejor etapa, que es ponerla en marcha. En pocos meses estarán las máquinas trabajando. Es una obra que se va a realizar en cinco tramos, con empresas distintas, para que en 18 o 24 meses tengamos la totalidad de la obra”.Por su parte, el ministro de Economía de la Provincia, Gonzalo Saglione, destacó el financiamiento logrado para poder concretar la obra: el 50% proveniente del Fondo de Abu Dhabi (aún resta que rubriquen el Acuerdo de Garantía la Nación y el organismo internacional. "Estamos hace largos meses procurando que Nación consensúe el texto. El crédito está disponible") y confirmó el interés de la OPEP en cofinanciar el proyecto (ver aparte).TIEMPO DE DESCUENTOEl intendente de la ciudad de Rafaela, Luis Castellano, bregó por que "las ofertas estén dentro del monto de obra para ponerla en marcha y que comience el tiempo de descuento"."Yo me siento orgulloso de estar hoy acá y ser parte de este acto. El gobernador me decía que es la obra pública de mayor magnitud que le tocó abrir sobres, y es en Rafaela, y es nuestro acueducto, y es nuestra historia, y es la historia de no poder sacar agua de nuestra zona porque es mala y tener que importarla", agregó.Castellano aclaró que la obra del acueducto "también nos lleva a pensar el futuro y en eso tenemos que seguir trabajando juntos: durante estos dos años tenemos que pensar en nuestras redes internas, en la distribución de esa agua, en cañerías que tienen más de 100 años, en el cuidado del agua, en las cloacas".Según dijo, los trabajos "nos ponen enormes desafíos a futuro muy buenos pero también nos levantan la barrera del desarrollo urbano, de la calidad ambiental, de la salud y en todo lo que tiene que ver con una ciudad que quiere crecer en calidad, en cantidad y en posibilidades de tener agua potable como corresponde".LAS OFERTAS* La Unión Transitoria (UT) entre Pose S. A. y Oshi S. A. cotizó para el tramo 2 la suma de $ 542.104.955,77.* La UT entre Tecsa S. A., Panedile Argentina S. A. y Eleprint S. A. cotizó para el tramo 1 $ 458.932.755,85; para el tramo 2 $ 423.749.978,10; para el tramo 3: $ 483.014.301,59; para el tramo 4: $ 557.316.887,92; para el tramo 5: $ 680.248.201,12.* La empresa Milicic S. A. ofertó para el tramo 2 la suma de $ 617.965.854,44; para el tramo 3: $ 710.979.781,43; y para el tramo 4: $ 829.000.849,12.* La UT entre JCR S. A. y Proyección Electroluz S. R. L. cotizó para el tramo 1 $ 495.088.064,78; para el tramo 2: $ 450.926.864,22; para el tramo 3: $ 501.693.990,07; para el tramo 4: $571.593.249,62; y para el tramo 5: $ 693.427.430,19.* LA UT de Edeca S. A. y Néstor Julio Guerechet S. A. ofertó para el tramo 2 la suma de $ 469.914.007,91; para el tramo 3: $ 513.574.012,88; y para el tramo 4: $ 588.055.868,97.* La UT de Coemyc S. A. y Mundo Construcciones S. A. ofertó para el tramo 2 $ 432.317.573,61; y para el tramo 4: $ 549.908.552,28.* La UT conformada por Werk S. R. L. y Del Sol S. R. L. ofertó para el tramo 1 $518.859.894,10; para el tramo 2: $ 524.943.899,26; para el tramo 3: $ 563.956.693,19; para el tramo 4: $ 603.805.816,77; y para el tramo 5: $ 754.068.603,98.* LA UT de Cocyar S. A., Winkelmann S. R. L. y Empresa Constructora Pilatti S. A. presentó para el tramo 2 la oferta de $ 483.652.516,84; para el tramo 3 $ 521.122.766,50; para el tramo 4: $ 595.673.832,76; y para el tramo 5: $ 732.425.786,03.* La UT de Pecam S. A., Obring S. A. y Brajkovic S. A. I. ofertó para el tramo 1: $ 506.137.676,82; para el tramo 2: $ 448.087.298,65; para el tramo 3: $ 495.412.884,00; para el tramo 4: $ 567.315.336,42; y para el tramo 5: $ 678.141.255,87.* Decavial S. A. ofertó para el tramo 2: $ 504.947.822,08; para el tramo 3: $ 500.201.652,94; para el tramo 4: $ 592.459.205,75; y para el tramo 5: $ 677.999.791,48.* La UT de Riva S. A. y Burgwart S. A. cotizó para el tramo 1: $ 425.621.800,00; para el tramo 2: 471.695.300,00; para el tramo 3: $ 494.035.800,00; para el tramo 4: $ 579.500.000,00; y para el tramo 5: $ 670.307.600,00.* La UT Cartellone S. A. y Gel Ltda. ofertó para el tramo 1: $ 477.430.000,00; para el tramo 2: $ 390.480.000,00; para el tramo 3: $ 441.210.000,00; para el tramo 4: $ 509.000.000,00; y para el tramo 5: $ 591.430.000,00.* La UT de Víctor Contreras S. A. y Dinale S. A. cotizó para el tramo 2 la suma de $ 603.175.084,72.* La UT de Peitel S. A. y Servicios Vertua S. A. ofertó para el tramo dos: $ 502.329.838,69; para el tramo 4: $ 671.277.845,71.* La UT de Vial Agro S. A. y Ecosur Bahía S. A. ofertó para el tramo 4: $ 526.836.826,41; y para el tramo 5: $ 614.883.873,93.