Paritaria: convocaron a los gremios para el martes 20

Por Adrián Gerbaudo.- No se equivocaba el Ministro de Economía, Gonzalo Saglione, cuando, en la mañana de ayer, adelantara en el mediodía rafaelino que "seguramente" las negociaciones paritarias comiencen la semana próxima: en la tarde de ayer llegó la confirmación oficial por parte del Gobierno de la Provincia.

El Gobierno convocará para el próximo martes a la primera reunión paritaria del año con los representantes de los gremios docentes Asociación de Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET); y de la administración central, Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

La reunión con los representantes de la administración central se llevará a cabo a las 10 horas en la sede del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, ubicada en Casa de Gobierno (3 de Febrero 2649 - ciudad de Santa Fe).

En tanto, la reunión con los representantes de los gremios docentes fue convocada a las 10 horas en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Rivadavia 3049 - ciudad de Santa Fe). En las próximas horas todos los gremios serán notificados formalmente de la convocatoria.

"Santa Fe es una provincia que históricamente está bien administrada y que tiene una solidez financiera que es inigualable. Santa Fe tiene una deuda consolidada per cápita de 3.400 pesos y otros distritos de similares características (Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza) es entre 4 y casi 7 veces superior", dijo y continuó: "uno de los principales componentes de las administraciones es el Personal. Nosotros siempre nos hemos sentado en la mesa de discusión, nunca nos negamos a la discusión paritaria".

"No habrá techo. Nuestro techo es la posibilidad de pago del Gobierno de la Provincia, no nos vamos a comprometer con algo que después no podamos pagar. Tampoco hay piso", sentenció.

"Necesitamos encontrar mecanismos como lo hemos hecho en años anteriores, que nos permita conciliar dos objetivos: que el trabajador no pierda poder adquisitivo (que su salario debe recuperar lo que la inflación le hace perder) y la pauta garantice que la Provincia pueda cumplirla. El año pasado fue la cláusula gatillo. Este año veremos: si será ese o será otro. Pero dentro de muy pocos días nos vamos a sentar a discutir sobre esta base", señaló.

Por otra parte, descartó que si Santa Fe propone un porcentaje superior al 15% pueda haber presiones por parte de la Nación: "debemos vivir en una sociedad en donde reconozcamos las autonomías y las independencias de los diferentes niveles de Gobierno. No puedo merituar en una negociación salarial de la Provincia de Santa Fe qué es lo que le parece a otro nivel de Gobierno. Eso no corresponde". completó.



CONSENSO FISCAL

Y DEUDA NACIONAL

"Nos convocaron un jueves de borrador del Consenso Fiscal y al jueves siguiente se firmó. En el medio hubo muchos borradores. La central modificación para la Provincia de Santa Fe es que se pasó de un proyecto en donde Nación decía que nos teníamos que resignar a cobrar la deuda pese al juicio ganado a una versión final en donde dice que como máximo el 31 de marzo debe decir cómo lo va a pagar. Esta fecha cierta es un compromiso del Presidente", dijo Saglione.

"Hoy estamos a menos de 2 meses de la fecha que el propio Gobierno Nacional se autoimpuso y esperamos ser convocados a la mayor brevedad posible para negociar, porque es una cifra muy grande y que no podemos acordar de un día para otro", completó.