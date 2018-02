Castellano reclamó por inseguridad y Lifschitz pagó $ 13M de Obras Menores

Tal como estaba anunciado, en la mañana de ayer, el intendente Luis Castellano recibió en su despacho al gobernador Miguel Lifschitz quien se acercó al edificio de Moreno 8 para conversar sobre diversos asuntos de la realidad local. Mientras que el mandatario santafesino trató de calmar las aguas trayendo parte de lo que se reclamaba en concepto del Fondo de Obras Menores (FOM), el rafaelino insistió en uno de los temas más preocupantes: la inseguridad. Cuando respondía sobre este tema, se notaba al rosarino claramente incómodo.El diálogo en el quinto piso del Palacio Municipal -del cual tuvo como testigo al senador Alcides Calvo- se extendió por más de una hora. Continuó luego, ya en el Nodo, pero con las dificultades que representa hacerlo durante un acto público."Estuvimos repasando varios puntos. Mi visita tenía que ver con mantener una reunión que me había pedido y traer un cheque por un importe de 13 millones de pesos por el FOM. Hablamos de las obras que están en marcha y de los problemas en seguridad, sobre cómo encararlos, como mejorar la efectividad de la tarea policial, con la articulación con los sistemas judiciales (MPA y la Justicia Federal) que son claves para investigar y desarticular algunos grupos que ejercen niveles de violencia en algunos barrios", dijo Lifschitz. "Es importante que en todos estos temas trabajemos en forma conjunta. Lo hemos venido haciendo de esta manera en estos años y pensamos seguir haciéndolo en el futuro. Ninguno de estos temas tiene soluciones mágicas. Además, vamos a reforzar la presencia policial", completó el mandatario.El gobernador también aseguró quecon una decisión que ya estaba tomada y que se demoró por la licencia del personal en enero y febrero. A partir de fines de este mes y marzo vamos a reordenarla para darle más herramientas al Jefe de la Unidad Regional, de modo que pueda resolver adecuadamente las demandas de la sociedad”. En tal sentido, en la jornada de ayer el Gobernador también tuvo un encuentro privado con el Jefe de la URV, Javier Forni.En otra parte de la charla con el periodismo local, Lifschitz ratificó a Maximiliano Pullaro: "era una conversación privada e irregularmente captada y difundida públicamente."NO NOS DEBE GANARLA DELINCUENCIA""Hace rato que estábamos esperando esta reunión. Ahora esperaremos las soluciones. Todos debemos trabajar de manera conjunta", declaró Castellano. "El gobierno provincial tiene que darnos las respuestas y las herramientas para tener la seguridad que necesitamos y que, definitivamente, estas bandas de delincuentes, que no son muchas pero que terminan arruinándole la vida a la gente que trabaja, estén presas", completó.En función del problema que se agravó en el último tiempo, "le hemos pedidoLe hemos pedidopara que justamente el Jefe de la Unidad pueda contar con lo que necesita para poder salir de ese esquema de sábana corta".También "le hemos pedido que lacomo ellos crean más conveniente porque este sistema así no funciona. Por otro lado, le pedimos que nos ayude a acelerar con la Justicia Federal todo lo que sonque es lo que está faltando en la ciudad".Por otro lado, recordó que "allanamientos y sabemos que el narcomenudeo es una de las causas fundamentales de la violencia en muchos barrios".Reclamó por los destacamentos sin personal o la 13ª que está desbordada: "o se cierran y vamos a un esquema diferente o se los nutre de gente", dijo Castellano y contó el caso de una "mujer maniatada de 83 años que llamaba al destacamento para que alguien la auxilie y le contestaron que no tenían gente para ir".Otro de los temas de los que se habló fue "de la reunión que tuvimos con el fiscal Diego Vigo el día martes. Acá tenemos que ponernos todos en conjunto a trabajar para solucionar un problema de no muchas banditas, y familias que le hacen la vida imposible a la enorme cantidad de rafaelinos que quieren vivir en paz".Por último concluyó: "Siempre hace falta más. Tenemos que concentrarnos en la necesidad de trabajar coordinadamente para que las personas y las familias que están delinquiendo terminen presas. Y esto es lo que le pedimos a todo el mundo, y a la Justicia. El tema de la droga y los kioscos de drogas son los que terminan siendo la causa de la pelea de bandas en muchos barrios. También, en la reunión, hablamos de casos de la corrupción policial porque ese también es un tema que existe, que está y que eso también lo tienen que combatir".En los barrios más vulnerables "tenemos un trabajo social que desarrollamos desde años. Todo ese trabajo de años no puede ser dilapidado por tres o cuatro banditas que se pelean a los tiros para ver quien tiene o quien es dueña del producto y la venta de la droga. Es solucionable el problema pero lo tiene que solucionar la fuerza de seguridad. Porque si no, empieza a producirse el retiro del Estado en lo territorial y eso no puede suceder", afirmó el Intendente.Por último, dijo que en el barrio 2 de Abril "el 99% de las familias son trabajadoras y quieren vivir en paz. Entonces no nos puede ganar la delincuencia, no nos pueden ganar tres familias que se pelean entre ellos".