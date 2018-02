Se puso en marcha el año liguero

Con la realización de la Asamblea General Ordinaria quedó inaugurado el 2018 de Liga Rafaelina de Fútbol. En medio de un clima algo “revuelto”, con muchas discusiones y hasta quedar en duda la conformación del tercer grupo liguista, la Primera C, se puso en marcha un año que no pinta para nada sencillo.Aprobada por unanimidad la Memoria y Balance al 31 de diciembre comenzaron los extensos debates. La reunión, que contó con una asistencia casi perfecta (faltaron tres clubes de los 38) duró poco más de dos horas y media.Con 26 votos a favor y 7 en contra (dos abstenciones) se aceptaron los pedidos de los clubes de la Primera C: Bella Italia, Atlético Esmeralda y Sportivo Libertad de Estación Clucellas para jugar en la Primera B. Decisión que enciende un “alerta” a la conformación del tercer grupo ya que no se podría llevar a cabo un torneo con menos de cinco equipos (quedarán Belgrano, Juventud Unida, San Isidro, Aureliense y Susana) y los de Aurelia, por la dura realidad que les toca atravesar, aún analizan si realizarán fútbol en este 2018. La mesa directiva trabaja para tratar de incorporar algunos clubes que estarían interesados en sumarse a la Liga Rafaelina, caso de Defensores de Frontera.El próximo martes se realizará la primera reunión del CD y podrían quedar definidas las tentativas fechas de inicio de los torneos.Por otro lado, también en votación de la Asamblea, no se aceptó la amnistía. Y se debatió largo y tendido sobre el pedido de Atlético de Rafaela sobre la lista de buena fe, para que se elimine o revea y amplíe el número de jugadores a 40. Continuará…