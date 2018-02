Los precios no dan tregua al bolsillo. Y encima en febrero la suba sería superior a 2%.

BUENOS AIRES, 16 (NA). - Impulsada por rubros vinculados con el turismo pero también por aumentos en alimentos y bebidas, la inflación de enero fue del 1,8% y mantuvo elevada la proyección interanual, que se ubicó en 25%, informó ayer el INDEC. El dato oficial confirmó que la lucha contra la inflación no será fácil, ya que en febrero y marzo se esperan incrementos mayores por los ajustes en tarifas y la suba en los combustibles.

De acuerdo con proyecciones privadas, el aumento en el costo de vida de febrero podría superar el 2,5% por los ajustes de colectivos, trenes, luz, prepagas, celulares y peajes y en marzo se ubicaría en el 2%, que de entrada ponen en riesgo el cumplimiento de la pauta del 15% fijada por el Gobierno y el Banco Central.

La variación interanual experimentó en el comienzo del año un ligero crecimiento, ya que durante 2017 acumuló una suba del 24,8% según el organismo estatal.

En enero, la inflación núcleo -que no tiene en cuenta productos y servicios cuyos valores dependen de la época del año y que más preocupa al Banco Central- fue del 1,5%, ya que los precios estacionales subieron 2,8% y los regulados 2,1%.

Según las regiones, el gran Buenos Aires registró una inflación del 1,6%, la Pampeana del 1,9%; Cuyo del 1%, el Nordeste del 2% y la Patagonia del 2,6%.

Como siempre ocurre al comienzo de año, los rubros que más aumentaron fueron: Recreación y Cultura, con el 3,5% y Restaurantes y Hoteles, 2,9%, a raíz del inicio de las vacaciones.

Por el mismo factor, también registraron fuertes aumentos: Bebidas Alcohólicas y Tabaco con el 2,3% y Transporte, 2,2%, según la estadística oficial.

El rubro Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, que más impacto tiene en los sectores de menores recursos y que tiene una alta ponderación dentro del indicador, registró en el primer mes del año un alza del 2,1%.

El listado de alimentos que más subieron lo encabezaron: tomate redondo 42,4%; naranja, 29,3%; filet de merluza fresco, 7,4%; agua sin gas, 6,4%; pollo entero, 5,4%; azúcar, 4,6%; jabón en pan, 3,7% y hamburguesas congeladas, 3,6%. También tuvieron fuertes aumentos los siguientes: fideos guiseros, 3,4%; sal fina, 3,3%; arroz blanco simple, 3,2%; desodorante, 2,9%; pan francés, 1,8% y harina de trigo común 000, 1,5%.

El INDEC difundió el Indice de Precios Mayoristas que arrojó en enero una fuerte suba del 4,6% y la variación interanual se ubicó en 22,4%.

Según la estadística oficial, los demás rubros registraron los siguientes aumentos: Comunicación, 1,9%; Salud, 1,8%; Equipamiento y Mantenimiento del Hogar, 1%; Vivienda, Agua, Electricidad, Gas y otros combustibles, 1% y Educación, 0,6%. El único sector que tuvo una baja en el primer mes del año fue Prendas de Vestir y Calzado con el 0,8%.