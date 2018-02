Experta en conservación en el Museo Poggi

Elisa Itatí Martínez, experta en restauración y conservación, durante el miércoles 14 y jueves 15 de febrero estuvo en nuestra ciudad, haciéndose presente en el Museo Municipal de Arte "Dr. Urbano Poggi", organismo en el que realizó un análisis exhaustivo de las obras que integran la colección del Museo citado.Es importante señalar que su visita forma parte de un proyecto de puesta en valor del patrimonio presentando por la Asociación de Amigos del MMAUP en el marco de los festejos por el cincuentenario del organismo municipal que se llevarán a cabo en 2019, y cuenta con el apoyo de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura.Tiene como objetivo elaborar un plan estratégico de conservación preventiva, que permita llevar adelante acciones a corto, mediano y largo plazo para salvaguardar el patrimonio artístico del Museo.Se trata de la primera vez que su colección es evaluada de manera profesional desde el punto de vista de la conservación. Esto posibilita obtener herramientas para la toma de decisiones relacionadas con la guarda y manipulación de los objetos que componen su patrimonio.En ese sentido, la profesional brindó valiosas herramientas de capacitación al personal del Museo tanto en los procedimientos básicos de conservación preventiva, como así también en los requerimientos para traslado, exposición y almacenamiento en condiciones óptimas.Sobre su recorrido y evaluación Martínez expresó: "Las medidas de conservación son excelentes. El método de guarda de cada una de las obras me parece fantástico. No es común ver en los Museos un sistema de guarda como este. Si bien es lo que se predica, muchas veces no es lo que se aplica, por muchos motivos, problemas económicos, de políticas culturales, etc.".Con 36 años de experiencia en restauración, Elisa Martínez ha tenido la oportunidad de trabajar con distintos Museos y colecciones como Fundación TAREA, Museo de Arte Moderno, Malba, Museo Sívori. Si bien se especializó en pintura de los siglos XVII y XVIII, continúa formándose en técnicas de conservación de arte efimero, arte conceptual y nuevas formas de expresión que van ingresando a las colecciones de los Museos. "El arte contemporáneo me atrevo a decir que es el más complejo para conservar, por los materiales que se usan, las técnicas empleadas... es un desafío casi a diario", expresó.Restauradora y museóloga. Dirige el Area de Restauración de la Dirección de Patrimonio del Instituto de Cultura de Corrientes. Es miembro de la Comisión de Fe y Cultura del Arzobispado de Corrientes.Trabajó en: Programa de Recuperación del Patrimonio. Ministerio de Economía de la Nación. Bs As/ Proyecto TAREA. Fundación Antorchas. Bs As. / Proyecto Restauración de Murales CABA. Gobierno de la Ciudad de Bs As/ Restauración Marouflages Teatro Colón. Bs As.