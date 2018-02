TC: hoy pone primera en Viedma

La categoría más importante del deporte motor nacional pondrá en marcha hoy su temporada 2018 en el autódromo rionegrino de Viedma, tal como ocurrió en los últimos años, renovando de esa manera una experiencia que siempre arrojó resultados satisfactorios para la ACTC.Este nuevo campeonato argentino de Turismo Carretera presentará novedades en diferentes aspectos. En lo técnico, con algunos beneficios otorgados a las dos marcas que estuvieron claramente relegadas en 2017, en particular Dodge.Si bien en buena parte del certamen anterior Ford fue protagonista, a la hora del balance final, no estuvo a la altura de las circunstancias, o en todo caso, al potencial exhibido por Chevrolet y Torino.Con las variantes aplicadas, se pretende lograr un mayor equilibrio en materia de performance desde el comienzo de la actividad en el trazado sureño, que hoy servirá de marzo a la realización de la primera tanda de entrenamientos y seguidamente a la clasificación provisoria.También se registraron variantes a nivel de pilotos, equipos y marcas. Entre los primeros, la ausencia de Omar Martínez -que por el momento no confirmó su retiro- se constituye en la nota saliente. Por el lado de los regresos, tras una polémica que se generó a partir de la no autorización inicial de la ACTC, finalmente recibió la habilitación Juan Bautista De Benedictis.Son varios los que cambiaron de estructura, entre los que merecen destacarse Josito Di Palma y Leonel Pernía. El arrecifeño, tercero en el certamen de la temporada anterior, dejó el Laborito Jrs. para sumarse al AA Racing, pero continuará manejando un Torino; en tanto que el tandilense se bajó del Chevrolet de Christian Dose para subirse al "Toro" que dejó Josito.Nuestra ciudad estará representada por Nicolás González, que iniciará su tercera temporada en la categoría al mando del Torino del A&P Competición, que es atendido por el ingeniero Adrián Fernández en Paraná y que seguirá con la motorización de Claudio Garófalo.La temporada 2018 tendrá cuatro pruebas especiales, que se llevarán a cabo en los autódromos de Centenario (Neuquén), Rafaela (Santa Fe), Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) y Buenos Aires.En el trazado neuquino será con cambio de neumáticos, en esta ciudad volverá a disputarse la "Carrera del Millón", en el escenario santiagueño se largará por sorteo y en el coliseo porteño se realizarán los "1.000 Kilómetros".Hoy se cumplirán las siguientes actividades:primer entrenamiento TC Pista;primer entrenamiento Turismo Carretera;segundo entrenamiento TC Pista;primera clasificación Turismo Carretera;primera clasificación TC Pista.