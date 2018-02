BH mantiene la base y suma algunas fichas

Mientras se prepara para la Liga Rafaelina y mira de reojo lo que pueda ir conociéndose del próximo Federal B, Ben Hur continúa con la pretemporada a cargo del entrenador Gustavo Kestler y el preparador físico César Bessone.Por el momento uno de los datos favorables para el técnico es que se está manteniendo gran parte de la base de jugadores que pretendía, puntualmente del bloque defensivo, para jugar el torneo doméstico. En la víspera se reintegró a los entrenamientos Nicolás Besaccia, que en un principio estaba en duda por motivos de estudios, lo cual con la posibilidad de jugar el torneo local también de Gustavo Mathier, Luciano Kummer y Maximiliano Pavetti, más Ezequiel Kinderknecht, determina que la defensa que viene jugando hace dos años pueda continuar.En materia de incorporaciones, no hay mucho en el mercado dentro del plano local y por ello se apuntó a jugadores jóvenes, por el momento. Ayer Kestler le dio el visto bueno al volante central Alfredo Imfeld, oriundo de Ramona (categoría 1999) y que quedó libre de Atlético de Rafaela. Cabe acotar que en el arranque de los trabajos se había sumado a prueba un uruguayo, Federico Macías, pero ya no forma parte de las prácticas.Asimismo, quien se encuentra trabajando con el plantel es el arquero Rodrigo Manera. El jugador surgido de Atlético, que pasara por las inferiores de River, y militara entre otros clubes en Libertad de Sunchales en el Federal A, tiene intenciones de quedarse en Rafaela y podría sumarse al Lobo para pelear el puesto con Emanuel Pagliero.Por el momento el plantel principal está compuesto por 29 jugadores, aunque muchos de ellos son juveniles que continuarán haciendo sus primeras armas en el elenco principal, como en el Clausura del año pasado. No obstante, la intención es tratar de sumar algún delantero importante para el certamen liguista.