Bravo, un pibe de Beccacece

Sebastián Beccacece, que además de ser ayudante de Jorge Sampaoli en el seleccionado mayor, es entrenador de la Sub 20, dio la lista de 33 convocados que el miércoles ya empezó a entrenar en el predio de AFA en Ezeiza. El ex DT de Defensa y Justicia realizará doce sesiones prácticas, que se desarrollarán hasta el 22 de febrero, con concentración incluida. A su vez, Argentina disputará tres amistosos en este proceso de trabajo. Dentro de la lista, los equipos que más juveniles aportan son River y Vélez, con cinco nombres cada uno. Y la novedad es que hay una presencia rafaelina. Si, se trata del delantero, quien surgió de las inferiores de Sportivo Norte y actualmente la está rompiendo en la séptima de Newell’s, donde fue el goleador el año pasado. Vale señalar, además, que el objetivo del cuerpo técnico es el de ampliar el abanico de futbolistas evaluados. En esta citación la mayoría de los convocados son categoría 2001, a pesar de que la base del Sub 20 actual es de categoría '99 y '00. La lista de convocados por equipos es esta: Franco Camargo, Julián Alvarez, Lautaro Grosso, Benjamín Rollheiser y Juan Tomicich (River); Thiago Almada, Alvaro Barreal, Nazareno Bazán Vera, Patricio Flamenco y Nazareno Romero (Vélez); Agustín Almendra, Aarón Molina, Manuel Roffo y Matías Rosales (Boca); Andrés Ayala, Nazareno Colombo, Iván Erquiaga y Jerónimo Porteau (Estudiantes); Enzo Barranechea, Román Bravo, Francisco González y Alan Luque (Newell’s); Nahuén Pérez, Dardo Torres y Gastón Verón (Argentinos); Samir Cassasola y Gastón Ávila (Rosario Central); Brian Galván (Colón); Sergio Barreto (Independiente); Lautaro Morales (Lanús); Francisco Gerometta (Unión); Lautaro Chávez (Gimnasia LP) y Elías Pereyra (San Lorenzo).La categoría que más títulos le entregó al fútbol argentino podría desaparecer. Se trata del Sub 20, donde el seleccionado nacional es el máximo ganador con seis campeonatos mundiales (el último en 2007). En las últimas ediciones de los Mundiales para menores de 20 años, los distintos seleccionados se fueron encontrando con dificultades para tener a los futbolistas que los entrenadores deseaban tener en sus planteles, ya que varios de ellos pese a su corta edad ya estaban establecidos como figuras importantes de sus equipos. Por lo tanto, la Federación Internacional de Fútbol Asociado pretende modificar las edades máximas de las dos divisionales para juveniles, la Sub 20 como así también la Sub 17. De llevar a cabo esta iniciativa de FIFA, las nuevas categorías serían Sub 19 y Sub 16 y su estreno podría ser en las copas del mundo a disputarse en 2019. Advertidos de esta situación, el cuerpo técnico que comanda Sebastián Beccacece en, la por ahora vigente, Sub 20 argentina, comenzó a citar a futbolistas menores de 19 años.