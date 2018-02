Buenos Aires: fracasó la primera paritaria docente

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El Gobierno bonaerense ofreció ayer, en la primera reunión paritaria del año, un aumento salarial del 15% en cuotas sin cláusula gatillo a los sindicatos docentes, que rechazaron la propuesta y pidieron otra reunión "urgente" para seguir negociando, cuando restan 20 días para el inicio de las clases.La titular de la FEB (Federación de Educadores Bonaerenses), Mirta Petrocini, al ratificar el rechazo a la oferta del 15% de aumento advirtió que las consultoras estiman en "más de un 20% la inflación" para 2018, mientras que señaló que en breve la administración provincial deberá convocar a otra reunión "con una propuesta mejorada"."Discutir nuestro salario lleva tiempo porque es muy complejo, pero estamos a escasos días del comienzo del ciclo lectivo en esta situación. El gobierno quedó comprometido a hacer una nueva convocatoria, no hay fecha pero la solicitamos con carácter urgente porque los tiempos apremian", indicó Petrocini.Lo hizo al retirarse de la reunión realizada con funcionarios de la gestión de María Eugenia Vidal en el Ministerio de Trabajo provincial en La Plata, encabezada por el titular de esa cartera, Marcelo Villegas.El ofrecimiento salarial fue del 15% en tres tramos comenzando desde la liquidación del primer cuatrimestre, sin cláusula gatillo, mientras que los docentes, que en la previa reclamaron un piso del 20%, con un compromiso de actualización automática en caso de que la inflación sea mayor, declararon insuficiente la oferta. El aumento del 15% y rechazado por los gremios llevaría el salario promedio de $ 24.659 a $ 28.358.La gestión de Vidal también propuso un reconocimiento extraordinario por única vez de $ 4.500 pesos para los docentes titulares que no faltaron durante el ciclo lectivo 2017, algo que fue recibido con malestar por los gremialistas, supo NA, y que además está por fuera de la negociación paritaria.Asimismo, el gobierno provincial se comprometió a elaborar para la próxima reunión una propuesta sujeta al presentismo para el 2018, algo que los docentes vienen rechazando, aunque no de plano, y es un tema que quedó pendiente del último acuerdo paritario del año pasado.