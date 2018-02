Zannini seguirá preso

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La Cámara Federal de Casación rechazó ayer un planteo de libertad efectuado por la defensa del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, detenido en la causa que investiga el supuesto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA. Así lo resolvió la Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, publicó el Centro de Información Judicial (CIJ).La Cámara no avaló el pedido de la defensa contra la decisión de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que había confirmado el rechazo al pedido de excarcelación. "Entendemos que el recurso de casación intentado se presenta en el caso inadmisible por carecer de la debida fundamentación requerida por el artículo", señalaron los jueces.Zannini se encuentra procesado con prisión preventiva acusado de encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA, a partir de la firma del Memorándum de Entendimiento con ese país. En la causa están acusados la ex presidenta Cristina Kirchner, Luis D Elía, Fernando Esteche y Jorge Khalil, estos tres últimos también con prisión preventiva.PIDEN SEIS AÑOS DEPRISION PARA MENEMLa Unidad AMIA del Ministerio de Justicia pidió ayer una condena a seis años de prisión para el ex presidente Carlos Menem en la causa por supuesto encubrimiento del atentado a la mutual judía. También solicitó que el ex juez federal Juan José Galeano, que estuvo a cargo de la investigación por el ataque terrorista los primeros años, reciba 8 años de cárcel.Así lo hizo la Unidad durante el alegato final en el juicio oral que analiza presuntas irregularidades por parte de la Justicia y del Gobierno en la investigación para encontrar a los culpables del atentado perpetrado en 1994.El alegato fue realizado por José Console, el abogado designado por el Ministerio de Justicia, quien fue cuestionado por la diputada y referente de Cambiemos Elisa Carrió, por no pedir penas para los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.En el caso, a Menem se lo investiga por su relación personal con el padre de Alberto Kanoore Edul, un ciudadano sirio que era propietario de la empresa de volquetes Santa Rita, uno de los cuales fue hallado en la puerta de la mutual judía tras la explosión en la mutual.