¿Qué es el pistacho?

El pistacho es un fruto seco que se puede consumir pelado, sin la cáscara al natural, o con cáscara. También es un snack saludable que se ingiere tostado y/o salado. Por sus propiedades es antioxidante porque contiene vitaminas A y C, selenio, aporta el 8% del valor diario recomendado de magnesio y potasio y otros minerales como el hierro; además disminuye el riesgo de diabetes tipo 2; reduce las concentraciones de colesterol LDL (el malo); consigue que no suban los triglicéridos y haya un buen perfil de lípidos en el organismo; y reduce la frecuencia cardíaca en situaciones de estrés agudo. No solo hay razones para producirlo sino también para incorporarlo a la dieta ya que 30 gr. de pistachos contienen 160 calorías, 3 gr. de fibra, 6 gr. de proteínas, 11 gr. de grasas sanas y ninguna saturada.