Pintarán la primera estrella amarilla sobre la Ruta 34

El miércoles 19 de noviembre se conocía el deceso de Nair Eva González, una joven de 19 años, oriunda de la localidad de Lehmann, que en el mediodía de ese día llegaba a la ciudad junto con su pareja, como acompañante.

En el kilómetro 299 de la Ruta Nacional Nº 34 km 229, una camioneta marca Ford Ranger, conducida por Nicolás Fassi (21), embistió contra un camión marca Mercedes Benz. Como consecuencia de la colisión, falleció la joven mencionada, salvándose de milagro su pequeño hijo, de un año en ese entonces, que acompañaba la pareja.

Adriana, la mamá de Nair, peleó mucho para que la estrella amarilla se pinte. Esta estrella amarilla, que desde hace años ayuda en la concientización de los conductores. "Nosotros no queremos más que se pinten estrellas en las calles. Queremos colaborar, queremos que todos temen conciencia", expresó.

"es una manera de procesar el dolor a través de estos gestos. Queremos que la gente tenga prudencia. Es la primera estrella amarilla que se va a pintar en la Ruta 34. Por eso queremos que el sábado estén todos presentes, para que se informen, y puedan acceder a todos los conocimientos viales", dijo la mamá de la chica fallecida en el año 2014.

El camino para poder conseguir que pinten esta estrella no fue nada fácil. "Al ser una ruta nacional se necesitan ciertos permisos de Vialidad, en el égido urbano de Rafaela es más fácil. Dependimos de Vialidad, y fueron muchas charlas", dijo.

En tanto, a modo de cierre, destacó que "el dolor de un papá al perder un hijo no se va a ir nunca. Pero ese dolor lo podemos transformar en fuerzas positivas y aprender a vivir con el dolor. Así, de esta manera, se puede ayudar a más personas", explicó.

A raíz de este incidente, se pintará la primera estrella amarilla en la Ruta Nacional 34 en el km 230, en el tramo Rafaela-Sunchales. Será el próximo sábado a las 18:30 hs. El dato es que aquellos que vayan en moto al lugar el próximo sábado donde pintarán la estrella, deberán hacerlo con el casco. De lo contrario, los familiares pedirán que se retiren.