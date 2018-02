Boleto Educativo: en marzo se realizarán los trámites

Desde el lunes 5 de marzo, por segundo año consecutivo, se podrá tramitar el Boleto Educativo (BE) para alumnos y docentes. En esta oportunidad se realizará, tanto la renovación como la generación de nuevos boletos.

Recordemos que este beneficio surge a partir de la Ordenanza Nº 4824, que estableció su implementación en el transporte público de la ciudad para alumnos, alumnas y docentes de los niveles primario, secundario, terciario, universitario y de educación no formal.

Quien desee tramitarlo, podrá hacerlo a partir del 26 de febrero, cuando se habilitarán en la Página Web Municipal el turnero y el formulario de solicitud que deberá completar e imprimir, ingresando al siguiente link:http://www.rafaela.gov.ar/BoletoEducativo/#/Inicio El mismo, deberá ser firmado por la autoridad del establecimiento educativo, validando la condición de alumno o alumna regular, así como de docente activo.

Desde el 5 de marzo, podrá dirigirse al Hall del Edificio Municipal de lunes a viernes de 7:15 a 12:30; o al punto de venta municipal ubicado en el Parque Malvinas, en Tucumán 110, de lunes a viernes de 7:30 a 12 y de 14:30 a 19:30 para culminar el trámite.

Todos los beneficiarios del Boleto Educativo, deberán presentarse con el día y hora del turno, la planilla de solicitud firmada por la autoridad del establecimiento educativo y su DNI Además:

quienes renuevan el Boleto, deberán presentarse con su tarjeta personal de Boleto educativo.

beneficiarios/as nuevos, deberán llevar fotocopia de DNI y el valor del costo de los gastos de emisión del Boleto ($30), tal como contempla el art. Nº 6 de la Ordenanza 4824.

beneficiarios/as que hayan tramitado el boleto y lo tengan extraviado, como así también quienes presenten un BE que no corresponda a su identidad, deberán presentar ademas el denuncia policial de extravío y abonar para su restitución ($30).

Beneficio del Boleto Educativo

Una vez terminado el trámite, docentes y estudiantes podrán contar con su Boleto Educativo, que garantiza los traslados necesarios para acceder a los establecimientos, de acuerdo al ciclo escolar, régimen de cursado y tipo de beneficiario.

Para ello, se han definido diferentes categorías, que permiten gozar del beneficio de una cantidad mensual de viajes, de lunes a viernes, con un límite diario que va de 2 o 4 traslados -varía de acuerdo al régimen horario: turno mañana, turno tarde, doble turno-.

La tarjeta permite un uso mixto, como boleto educativo y como usuario general, dando la posibilidad de cargar saldo para realizar viajes por fuera de los parámetros del beneficio, abonando el costo de TEP General.

Además, es importante aclarar que el Boleto Educativo es un beneficio que, tanto docentes como estudiantes, pueden tramitar durante cualquier momento del ciclo lectivo. El turnero funcionará únicamente durante el primer mes del ciclo lectivo y luego se atenderá el trámite sin turno, en cualquiera de los dos puntos mencionados.