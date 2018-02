Mársico ingresó al Concejo un proyecto sobre celiaquía

Lisandro Mársico concejal demoprogresista (F.P.CyS), ingresó un proyecto de Ordenanza, a los fines de que la Municipalidad de Rafaela, adhiera a la Ley Provincial Nº 13190, referida a la celiaquía.A los fines de escuchar observaciones y aportes a la iniciativa y previo a su ingreso por la Mesa de Entras del Cuerpo Legislativo Local, se reunió con integrantes del taller de cocina para celíacos del Servicio de Alimentación y Dietética del Hospital Dr. Jaime Ferré, las Licenciadas en Nutrición Sofía Yacob, Silvina Wanzenried, Ana Ferrero y Sabrina Cinto, a su vez, acompañadas por Silvia Tossen, Estefanía Aguilar y Patricia Santillán.“Desde el año 2011, que se viene presentando en el Concejo Municipal propuestas de concejales consistentes en minutas de comunicación y pedidos de informes, en los cuales se solicitaban todo tipo de acciones que debía llevar a cabo el Departamento Ejecutivo Municipal, en relación a la celiaquía, pero no una ordenanza de adhesión a la normativa provincial; constituyendo un eje fundamental en todo esto, lograr que en los locales donde se ofrezcan comidas en la ciudad, se exhiba en la carta, al menos una opción libre de gluten; hoy casi ningún restaurante, bar o salones infantiles de nuestra ciudad, tienen incluido en sus menús, uno específico para personas que posean la condición de referencia”, explicó Mársico.“Se pretende con la iniciativa, la creación de un Plan Integral de Celiaquía con el propósito de generar un registro georeferenciado, bajo la órbita municipal, de personas con diagnóstico de celiaquía y comercios expendedores y elaboradores de alimentos libre de TACC, que será voluntario, con el objetivo de contribuir a la educación, información, concientización y difusión de la problemática a ciudadanos en general y celíacos en particular, que tiene como objetivos: el fortalecimiento de las acciones, la información y clarificación a la ciudadanía de los síntomas, formas de detección y de su tratamiento oportuno; la gestión con organizaciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y privados de campañas de difusión y detección temprana, las cuales deberán articularse también desde los organismos educativos, recreativos, deportivos y culturales municipales”, detalló Lisandro Mársico.“Los restaurantes, casas de comida, bares, comedores, salones infantiles (peloteros), emprendimientos gastronómicos, supermercados o afines deberán adecuarse a lo establecido en el artículo 5º de la Ley Provincial Nº 13.190, la cual otorga un plazo en el que deberán elaborar y tener a la vista del público un menú, como mínimo, para celíacos y en el caso de incurrir en infracciones o incumplimientos, la legislación tiene previstas sanciones”, informó el edil pedepista.“Hasta ahora, solo fueron invitaciones o buenas intenciones y con esto se logró prácticamente poco, por eso las exigencias deben ser más específicas y el control municipal más fuerte, de lo contrario no servirá de nada la legislación por más imperativa que fuere”, sentenció Mársico.