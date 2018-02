Atlético: Bovaglio prepara cambios para visitar a Ferro

Atlético de Rafaela se prepara para visitar el domingo, 19 hs., a Ferro Carril Oeste en busca de un triunfo que le permita seguir siendo líder de la B Nacional.

La caída del pasado sábado ante Brown de Adrogué cortó con una racha de cuatro triunfos al hilo y de ocho juegos sin perder. Así y todo la “Crema” se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones, ahora junto a Villa Dálmine.

Atlético se estará presentando en un escenario por demás de adverso para su historia. Enfrentando a Oeste en Caballito (o en la Paternal) nunca pudo ganar. De siete encuentros jugados sólo pudo empatar dos, perdiendo los restantes cuatro.

El presente de Ferro no es el mejor. Ultimo en la tabla de posiciones con 10 puntos (Atlético tiene 25) viene de tres empates seguidos y siete sin ganar (tres derrotas y cuatro igualdades).

Para dicho encuentro, correspondiente a la 15° fecha, Lucas Bovaglio no podrá contar con el capitán Emiliano Romero ni con Jorge Velázquez, ambos suspendidos por límite de amarillas. En lugar del uruguayo ingresará en el equipo Facundo Soloa, mientras que resta definir quién ocupará el lugar de Velázquez. Una alternativa sería la inclusión de Rodrigo Depetris, como mediocampista por la derecha, pasando así Lucas Pittinari a la posición de cinco junto al “Colo” Soloa.

También se podría esperar el ingreso desde el minuto inicial de Alexis Nicolás Castro en lugar de Mauro Marconato. El “Flaco” podría cubrir la banda izquierda y a la hora de atacar, convertirse en el conductor del equipo.

Si bien Mauro Albertengo no pudo finalizar el entrenamiento de ayer por la mañana en el predio del Autódromo, sufrió una torcedura de tobillo, no tendrá inconvenientes para estar a disposición del entrenador.

La última línea se mantendrá con Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Stéfano Brundo, Franco Lazzaroni y Nicolás Dematei; en el medio campo una alternativa sería: Depetris, Pittinari, Soloa y Marconato o Castro; arriba: Mauro Albertengo y Gonzalo Klusener.

Todas estas incógnitas quedarán develadas en la mañana de hoy cuando Atlético lleve adelante el entrenamiento futbolístico en el estadio Monumental.