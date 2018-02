Cambio de rol de las promotoras

Tras el anuncio de la Fórmula 1 de eliminar de las grillas de partidas de los Grandes Premios a las "Grid girls", tanto el Súper TC2000 como el TC2000 decidieron modificar el rol de las promotoras en sus competencias. A través de un comunicado, Antonio Abrazian, presidente de Auto Sports S.A. (empresa que maneja ambas categorías), confirmó que las mismas no realizarán más acciones puramente publicitarias.

Además, confirmó la incorporación de hombres al plantel de mujeres que desde esta temporada realizará diversas actividades promocionales, que diferirán de la labor que cumplían hasta el año pasado. Aquí, el comunicado completo dado a conocer por el sitio web oficial del Súper TC2000, firmado por Abrazian: "En sintonía con los cambios sociales en la Argentina y en el resto del mundo, Súper TC2000 y TC2000 fijan su postura para la participación de las promotoras en sus actividades. En línea con políticas y acciones que se acordaron de manera conjunta con equipos, marcas y sponsors, se elimina su uso para acciones que estrictamente se desarrollen como exhibición de publicidad.

Tanto Súper TC2000 como TC2000 promoverán la incorporación de personal de ambos sexos para funciones promocionales, con una vestimenta similar a la del resto del equipo, y eliminará la exhibición de las promotoras como fondo de las notas de televisión o audiovisuales de la transmisión oficial.

Esta decisión no afecta las fuentes de trabajo del personal actualmente dedicado a funciones promocionales, sino que posibilita, aún más, la creación de nuevas acciones activas, que involucrarán con mayor presencia al cliente dentro del evento. Si bien a partir de ahora estará prohibida su participación en la calle de boxes, el personal de promociones estará habilitado para desempeñar sus funciones tanto en el paddock como en los patios de boxes y de marcas.

Con el objetivo de continuar con la evolución y promover las oportunidades de igualdad a todos los participantes del automovilismo argentino, Súper TC2000 y TC2000 trabajan en esa línea, más allá de prácticas que fueron clásicas en la actividad en su conjunto pero que ya no concuerdan con las normas sociales actuales".