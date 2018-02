Nueva lesión de Ginóbili

Faltaban cinco minutos para el final del tercer cuarto, San Antonio no podía con Denver Nuggets y, para colmo, perdió a Manu Ginóbili. El bahiense miró al banco y se fue directamente al vestuario, sin hablar con nadie, con claros gestos de bronca. Una nueva lesión para él en lo que fue la caída por 117-109 de los Spurs.

"Dolor en el pie derecho", fue el simple parte médico que dio San Antonio en su cuenta de Twitter. Un nuevo lesionado, aunque esperarán los estudios para saber la gravedad de la misma. San Antonio no para de sufrir por las bajas en una temporada con varios lesionados y que hoy tiene afuera a Kawhi Leonard, LaMarcus Aldridge o Rudy Gay.

En lo que fue el partido, San Antonio sufrió su tercera caída consecutiva. Manu aportó ocho puntos, un rebote y dos asistencias. Con esta derrota, los Spurs siguen terceros en el oeste. Los dirigidos por Gregg Popovich intentarán sacarle provecho a los casi diez días de descanso que tendrán. Este fin de semana será el All-Star Game, por eso Manu tendrá tiempo para recuperarse de la mejor manera. El próximo partido de San Antonio será, nuevamente ante Denver, como visitante.



GANO LIBERTAD

En uno de los partidos correspondientes a la Liga Argentina de basquet -ex TNA-, Libertad de Sunchales sacó este martes un provechoso triunfo ante Deportivo Norte por 73 a 69 que le permite sumar valiosos puntos fuera de su casa, ostentando un récord positivo 8-2. Nuevamente, Barovero fue el destacado de los Tigres con 26 unidades.