Los argentinos deben "poner lo mejor de sí"

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El presidente Mauricio Macri aseguró que la Argentina necesita que cada uno "ponga lo mejor" de sí, porque "no hay milagros", al encabezar una visita a un centro de investigación en la localidad bonaerense de Berisso, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal."El país necesita que cada argentino ponga lo mejor de sí y crea en lo que es capaz de hacer, sin milagros, sino trabajando y haciendo su aporte cada día", sostuvo el mandatario.Macri se expresó de este modo tras visitar junto a la gobernadora bonaerense el Centro de Investigación Aplicada dedicado a la generación y transferencia de soluciones tecnológicas para la industria energética, ubicado en la localidad de Berisso.Dirigiéndose a los científicos, el jefe de Estado dijo que "la Argentina los necesita" y pidió que "ayuden a YPF para que genere energía más barata en forma sustentable".El Presidente habló, además, sobre la potencialidad que tiene el país en el desarrollo del litio y remarcó la importancia de que se genere valor agregado sobre metal, porque significa "trabajo para más argentinos"."Queremos que ese trabajo se quede en Jujuy y que el norte tenga las mismas oportunidades que tuvo el centro del país", precisó.De la actividad participaron los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao; y de Energía y Minería, Juan José Aranguren; y los titulares de YPF, Miguel Angel Gutiérrez, y del CONICET, Alejandro Ceccatto.Durante su discurso, el mandatario nacional dijo estar "feliz" por la recorrida del centro tecnológico.Además, felicitó a Barañao, tras sostener que la planta de investigación para la industria energética de la empresa Y-TEC "fue una idea de Lino hace 5 años", cuando combinó "dos cosas muy valiosas" como "YPF con el Conicet".En ese sentido, Macri reconoció que "si las ideas son buenas no importa en que gobierno se han hecho, sino desarrollarlas" y "apostar a ellas", en alusión al emprendimiento que fue puesto en marcha durante la administración kirchnerista.Desde allí, el Presidente habló de la velocidad de la robótica, la inteligencia artificial que genera una revolución en el trabajo", y consideró que los argentinos "tenemos que formar a los chicos, para el trabajo que aún no existe".