Contactos con el Consejo Federal

Tras los rumores periodísticos que trascendieron el martes acerca de los cambios que se vendrían en el fútbol de ascenso, donde se mencionaron una posible eliminación del Federal B y C para el segundo semestre del año y que solo quede vigente el Federal A, perjudicando a los equipos de nuestra ciudad, como 9 de Julio y Ben Hur, la dirigencia juliense este miércoles, luego del fin de semana extra largo, no perdió tiempo ante esta noticia ‘bomba’ como suele decirse comúnmente, tomó rápidamente contacto con el Consejo Federal para interiorizarse más en relación a esta versión.LA OPINION se contactó ayer con Hugo Morel, uno de los dirigentes del León rafaelino, quien nos manifestó que “hoy -por ayer- empezamos a dialogar con gente del Consejo Federal en virtud de este rumor y otros temas más, pero en relación a esa hipotética eliminación del Federal B y C no dicen nada y tomaron esa noticia como una versión periodística y nada más. Queríamos charlar con el presidente, Pablo Toviggino, pero no nos pudimos contactar. Igualmente, no hay nada oficial y tampoco nada nuevo”, comentó el representante de la Subcomisión de fútbol juliense. Luego agregó que “por algo o algún motivo se hizo pública esa versión, no sé si para echar a alguien. Lo que si sé es que hay una idea de unificar el Federal B y C para el 2019. De todos modos, creo que en este año no debería modificarse nada y dichos torneos continuarían disputándose con normalidad luego del Mundial de Rusia, tal cual quedó acordado”.Igualmente, las charlas con los miembros del CF continuarán durante estos días, ya que hay también otros temas a tratar, como la reunión de la Mesa Directiva del Federal B que podría llevarse a cabo en nuestra ciudad a fin de mes. “Más allá de esto, mañana -por hoy- vamos a seguir en contacto con el Consejo Federal para ver si podemos charlar con el presidente acerca de la reunión con dirigentes del Federal B que tenemos en mente llevar a cabo en el club en los próximos días. Si nos confirma su presencia es casi un hecho que se hará posible el encuentro”, agregó el dirigente.Por último, se refirió a una reunión que se va a llevar a cabo este viernes en Santa Fe. “En la capital provincial nos vamos a juntar con la gente de Cosmos FC y con algunos clubes de la región para pedir apoyo económico a la gobernación de la provincia como para que nos den una mano y así poder afrontar los torneos que se vienen, la Copa Provincia y el Federal B entre otras cuestiones”.En lo relacionado a lo deportivo, 9 de Julio comenzó a transitar la segunda semana de pretemporada con vistas a la temporada liguista. En las últimas horas, el que arregló su situación para continuar, y ya se sumó a los entrenamientos, es el volante central Maximiliano Aguilar, uno de los más regulares que tuvo el equipo en el pasado Federal B. En tanto, aún se está negociando con Guillermo Funes, quien por ahora se está entrenando por su cuenta a la espera de poder llegar a un acuerdo para su continuidad. En tanto, se volvió a charlar con el atacante Jonatan Lastra, ex Libertad y que se encuentra en Deportivo Tacural. Aunque el tema económico entre las partes estaría acordado, el jugador pretende jugar el Federal A, con lo cual habrá que aguardar para ver si se suma al “9” o no.Por último, ayer se dio a conocer que 9 de Julio estará disputando el próximo fin de semana un cuadrangular amistoso que se llevará a cabo en la cancha de Sportivo Norte y que será organizado por la entidad del barrio Barranquitas. Además de estos equipos de nuestra ciudad, participarán también Argentino de Humberto y el Deportivo Tacural.