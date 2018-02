"El pueblo quiere que vuelva el kirchnerismo"

BUENOS AIRES, 15 (NA). - La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, aseguró que "el pueblo está pidiendo que vuelva a gobernar el kirchnerismo", en tanto que relacionó la detención de dirigentes del Frente para la Victoria a la intención del Gobierno para que ese espacio político no vuelva a "levantar cabeza".

"Viendo como están deteniendo a los compañeros, esto es político. No quieren que el kirchnerismo vuelva a levantar cabeza. Sin embargo, no hace falta que los líderes estén al frente. El pueblo está pidiendo que vuelva a gobernar el kirchnerismo", afirmó la dirigente social en declaraciones a Radio Cooperativa.

Al referirse a los arrestos de referentes kirchneristas, opinó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, "cree que a la oposición se la va a frenar en la cárcel".

"A los presos políticos el Gobierno los quiere castigar y a los presos genocidas los está premiando", apuntó, luego de hacer referencia al beneficio otorgado por la Justicia al represor Miguel Etchecolatz.

Detenida desde hace más de dos años, actualmente en modalidad domiciliaria desde la residencia del barrio El Carmen, la dirigente social celebró la marcha sindical que se realizará en Buenos Aires contra el Gobierno, y al respecto consideró que "hay que seguir empujando para que la democracia vuelva al país".

"Hay que estar el 21 de febrero. Hay que trabajar para que participen de todos los sectores y que se llene de miles y miles de colores, para que Macri sienta que está gobernando mal el país", sostuvo.