El intendente Castellano se reunió con el fiscal Vigo

El martes por la mañana, el intendente Luis Castellano mantuvo un encuentro con el fiscal regional de la Unidad Fiscal de Santa Fe con asiento en Rafaela, Diego Vigo. Acompañaron al primer mandatario el secretario de Prevención en Seguridad de la Municipalidad, Delvis Bodoira, y el asesor en Prevención, José Caruso.

La conversación giró en torno de dos temas principales: los hechos sucedidos en el barrio 2 de Abril el viernes y sábado pasados y la problemática de la inseguridad en general (arrebatos y robos en viviendas y en la vía pública). También se abordó la cuestión de los lavacoches.

"Le planteamos al fiscal la sensación que tenemos nosotros y los vecinos de la ciudad, que nos la comparten todo el tiempo: que los delincuentes entran por una puerta y se salen por la otra", manifestó Delvis Bodoira luego del encuentro.

"No queremos que hechos como los ocurridos el fin de semana en barrio 2 de Abril se conviertan en moneda corriente; acá no queremos eso, y tampoco queremos que los arrebatos y los robos sean algo normal en Rafaela", agregó el funcionario, "por eso conversamos sobre los casos puntuales del barrio 2 de Abril y el problema de la inseguridad en la ciudad en general", amplió.

"Sentimos que los recursos provinciales para seguridad van para Rosario y Santa Fe; nosotros entendemos que las escalas de ciudades como Rosario o Santa Fe son diferentes de la nuestra, pero igualmente percibimos que el gobierno provincial de olvidó de Rafaela, y vamos a seguir insistiendo en el pedido de audiencia al gobernador", recalcó Bodoira.

En tal sentido, vale recordar que el intendente Luis Castellano ya había solicitado una audiencia al gobernador Miguel Lifschitz, para reiterar la necesidad de contar con más efectivos policiales, más equipamiento y más operativos, habida cuenta de la responsabilidad primaria que el Gobierno de Santa Fe tiene sobre la seguridad en todo el territorio santafesino, en todas sus ciudades y comunas.

El pedido fue remitido por la máxima autoridad rafaelina el 24 de noviembre pasado, junto con la firma de los concejales, sin respuesta por parte del primer mandatario santafesino. El mismo reclamo volverá a ser enviado por Castellano a la brevedad.

"Nosotros somos los primeros en ponernos al frente de esta situación", señaló el secretario de Prevención en Seguridad, "aunque sabemos que constitucionalmente no es una competencia municipal, pero es lo que nos reclaman los rafaelinos, la primera puerta que se golpea es siempre la de la Municipalidad y por eso vamos a seguir ocupándonos de este flagelo", ratificó, y ejemplificó: "no es casualidad que incorporemos más agentes en la GUR, y más equipamiento, como las cámaras, con una inversión importantísima que sale del bolsillo de todos los rafaelinos, pero la solución de fondo pasa por otro lado, por eso vamos a insistir con el pedido de audiencia al gobernador".

"Cuánto hace que no tenemos allanamientos por drogas en la ciudad; los vecinos nos dicen en qué lugares se compra y vende droga, nosotros llevamos los reclamos adonde corresponde y no hay respuesta", prosiguió el secretario, quien además hizo hincapié en que la problemática de la droga es la principal fuente de delito, ya sea por "los robos y arrebatos para conseguir dinero para comprar las sustancias, como también las disputas por los territorios".

"El trabajo social que llevamos adelante es enorme, pero necesitamos primero que las fuerzas de seguridad a cargo de pacificar los barrios hagan su trabajo, para luego poder llevar educación, cultura, deporte, salud y contención a los barrios más problemáticos", observó Bodoira.