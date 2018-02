Piden datos por controles a los geriátricos locales

El concejal del "Frente Justicialista para la Victoria", Dr Silvio Bonafede presentó recientemente en el Concejo Municipal un pedido de informe para que el Departamento Ejecutivo Municipal entregue detalles al Cuerpo Legislativo sobre la "fecha del último control realizado por el Municipio a cada uno de los geriátricos de nuestra ciudad; si la cantidad de internados coincide con la cantidad de camas habilitadas, estado de los trámites, de las gestiones realizadas y/o de las instancias administrativas del convenio que el DEM debe firmar con la provincia para que ésta le otorgue al Municipio los recursos y las facultades para que desde la Municipalidad se realicen las inspecciones que actualmente son pura y exclusiva competencia del estado provincial".

Asimismo, que desde la Secretaría que corresponde se le pida a la Dirección Provincial de Adultos Mayores dependiente del Ministerio de Desarrollo Social "los informes de los últimos controles que la misma realizó a cada uno de los geriátricos de la ciudad y los resultados de los mismos".

En los fundamentos recuerda que "de manera continua escuchamos quejas, y reclamos con respecto a diferentes falencias de geriátricos en nuestra ciudad, de la atención, de la falta de personal especializado, de la infraestructura, etc".

"El Gobierno de Santa Fe a través de su Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección Provincial de Adultos Mayores tiene la función de registrar, habilitar, controlar y supervisar los hogares de ancianos privados que funcionan en la provincia prestando servicios a las personas adultas, autoválidas, mayores de 60 años. De esta manera se busca garantizar la calidad de vida de los adultos mayores que requieren la atención de estos servicios privados de internación. Para ello el Estado provincial actúa de manera conjunta con el Ministerio de Salud y los municipios y comunas de Santa Fe, aplicando la normativa que regula el funcionamiento de estos hogares" afirma y recuerda que "el art. 16 de la ordenanza N° 4903 sancionada el día 16/11/2017, se expresa lo siguiente: Art. 160) Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar Convenio de gestión compartida, en lo que a control sanitario respecta, con el Ministerio que corresponda de la Provincia de Santa Fe. El mismo, antes de su firma deberá ser autorizado por éste Concejo Municipal. Considero de suma importancia que lo allí indicado verdaderamente se cumpla y ejecute, situación que hasta el día de la fecha no se ha podido concretar y sólo ha quedado en reuniones y conversaciones que no han dado sus frutos al respecto".

"Queremos que se cumplan con los derechos de los adultos mayores alojados en dichos establecimientos geriátricos, atender el bienestar físico y psíquico de quienes se alojan. Y que los titulares responsables de los mismos cumplan con sus obligaciones", completa el médico.