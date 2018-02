BUENOS AIRES, 14 (NA). - El consumo vinculado al turismo creció 1,5 por ciento anual durante el feriado de carnaval, con un gasto total de 7.123 millones de pesos, estimó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Según las estimaciones realizadas por la entidad empresaria, viajaron casi 2,2 millones de turistas por las rutas argentinas y el gasto directo a precios constantes creció 2,7% en comparación con la misma fecha del año pasado.En la Provincia de Buenos Aires lo principal pasó por la Costa Atlántica: se estima que unos 400 mil turistas eligieron ese destino, con muchas ciudades que lograron ocupación casi plena.Los comercios consultados declararon un incremento de 1,5% en las ventas ligadas al turismo; incidió que el feriado cayó en plena temporada de febrero con un verano que se presenta con "buen movimiento"."La temporada 2018 fue muy buena y el feriado de Carnaval resultó una oportunidad para que muchos comercios reactiven sus ventas", dijo Fabián Tarrío, presidente de CAME en un comunicado de prensa.La estadía media fue de 3,7 días y el gasto promedio diario rondó los 875 pesos por turista, incluyendo transporte, alimentos, entradas a los carnavales y espuma para los chicos; además, el 83% de los turistas que viajan pagan alojamiento.El año pasado, para el mismo fin de semana, el gasto promedio fue de $ 680 (y el gasto total de $ 5.555,6 millones).Así, si bien el gasto directo total creció 28,2% frente al mismo fin de semana del año pasado, si se quita el efecto inflación (24,8% anualizada en enero), el gasto directo subió 2,7% (a precios constantes del año pasado).A su vez, según el relevamiento realizado por CAME en 40 ciudades del país, las ventas de los comercios ligados al turismo (medidas en cantidades) subieron en promedio 1,5% frente al mismo fin de semana del año pasado.Según la CAME, el feriado de Carnaval fue "muy bueno" y los turistas colmaron las principales ciudades receptivas del país.Es una festividad con una convocatoria muy puertas afuera, con festejos alrededor de comparsas, murgas, música y guerra de espuma, donde se contagia energía y los turistas se mezclan con la población local.El clima fue bueno en la mayor parte del fin de semana. Hubo chaparrones en algunas zonas del país, especialmente el sábado por la noche o la mañana del domingo. Pero en el resto de los días prevalecieron el sol y el calor, con temperaturas agradables."Todas las terminales del país estuvieron repletas de gente y debieron agregar unidades adicionales para satisfacer la demanda.A muchas empresas de ómnibus la movida del fin de semana las ayudó a compensar un mes que en general fue muy flojo, afectado por las inclemencias climáticas", graficó la entidad empresaria.En Córdoba, la convocatoria por el feriado de Carnaval fue muy buena, con 100% de ocupación en las principales ciudades mientras en Mendoza alcanzó al 90% de las 35 mil plazas disponibles.