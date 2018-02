Ejecutaron tareas en canales

La provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Infraestructura y Transporte, y en conjunto con el comité de cuenca Zona Oeste - Canales Principales Nº 3 y 4 ya ejecutó el 40 por ciento del Canal Secundario 4 en Ceres y Hersilia, y el 60 por ciento del Canal Agrelo de Arrufó, en el departamento San Cristóbal. Al momento, ello demandó una inversión de $ 11.849.726.El ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, destacó que “todas las obras proyectadas, en marcha o finalizadas, en distintas regiones del departamento San Cristóbal, son parte de un plan macro que realiza el Gobierno Provincial para avanzar en soluciones integrales de los problemas generados por excesos hídricos; planteamos junto al gobernador Lifschitz una agenda para solucionar los problemas hídricos de la provincia y trabajamos en ese sentido”."De este modo, los trabajos en Ceres, Hersilia y en Arrufó no solo evitarán anegamientos e inundaciones en esos distritos, sino también impactarán positivamente en canales y afluentes de Colonia Rosa, Colonia Ana, La Rubia, Villa Trinidad y Ambrosetti", agregó Garibay.Por su parte, el subsecretario de Obras y Gestión Territorial del Ministerio de Infraestructura y Transporte, Nicolás Mijich, explicó que "el Canal Secundario 4 tiene una longitud de casi 50 kilómetros, mientras que el Agrelo de 32".Asimismo, precisó que estos dos afluentes "están comprendidos dentro de las 350.000 hectáreas que componen el área de influencia del Comité de Cuenca Zona Oeste - Canales Principales Nº 3 y 4, en donde habita una población rural y semirural cuyas condiciones de vida y productivas debemos proteger y garantizar”.Finalmente, el director provincial de Comités de Cuenca del Ministerio de Infraestructura y Transporte, Federico Sieber, recordó que “en el marco de la emergencia hídrica, el año pasado, se le entregó un subsidio no reintegrable al mencionado comité de $ 3.500.000 para la limpieza y el reacondicionamiento del Canal Principal 3, entre el paraje Curva de Bosco y la Ruta Nacional N° 34, en una longitud de 17 kilómetros, una obra que era muy esperada”.También, dijo “que la provincia aportó $ 1.400.000 para la prolongación del Canal Secundario San Carlos en el tramo entre la RN 34 y la localidad de Villa Trinidad, a los efectos de evitar anegamientos de la zona urbana y rural”. Previo a ello, se debió readecuar el puente - alcantarilla ubicado en la intersección de este canal y el terraplén del Ferrocarril Nuevo Central Argentino, lo que demandó una inversión cercana a los $ 800.000.Además, que se le asignó al Comité un total de $ 3.308.366 para la reparación de un equipo excavador; para la limpieza del Canal Cuatrero; y para la compra de combustibles, entre otras inversiones.Asimismo, un aporte no reintegrable de $ 2.340.000 destinado a la compra de una nueva retroexcavadora.De este modo, el Gobierno de Santa Fe lleva aportados a estos ocho distritos $ 23.198.092 en concepto de mejoras hídricas.