Guerrieri probó el Honda Civic

En la jornada de este martes comenzó en Valencia la triple jornada de pruebas del WTCR. La novel categoría lleva a cabo el “Balance Of Performance”, programa por el cual busca equiparar el rendimiento de las 11 marcas participantes del campeonato mundial y de las distintas divisionales del TCR.A través de las redes sociales, Esteban Guerrieri dio a conocer sus primeras imágenes al mando del nuevo Honda Civic TCR, el cual utilizará durante todo el 2018. El argentino fue el encargado de completar algunos giros al trazado de Cheste, con el fin de dar cuenta del rendimiento del motor, de la mecánica completa y de la aerodinámica del vehículo. “Primeras vueltas esta mañana -por ayer- en el Honda. Fueron pocas, pero lindas sensaciones!”, manifestó el argentino junto a las ilustraciones de su coche, asistido por el ALL-INKL.COM Münnich Motorspot.La nota de la jornada la dio el accidente protagonizado por Gianni Morbidelli. El ex piloto de Fórmula 1, y experimentado piloto de TCR, sufrió un fuerte golpe contra las contenciones en la primera curva, luego de que fallara el sistema de frenos del Renault Megane que conducía. Afortunadamente, el italiano (que era uno de los dos pilotos de pruebas de la categoría) terminó siendo derivado el hospital más cercano para tratar solamente un hematoma localizado en su pie derecho. Las pruebas se extenderán hasta este jueves inclusive. De la misma participan, además de las mencionadas Honda y Renault, Alfa Romeo, Audi, Hyundai, Kia, Lada, Opel, Peugeot, SEAT y Volkswagen.